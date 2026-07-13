Arranca la pretemporada del Real Madrid 2.0 de Mourinho

El Real Madrid 2025-26 ya ha echado a andar con José Mourinho al mando. El equipo ha celebrado la primera jornada de la pretemporada, en la que se ha celebrado una sesión de reconocimientos médicos por la mañana y se ha celebrado un ligero entrenamiento vespertino en la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas que ha comenzado a las 17:00 horas.

Reconocimiento médico y entreno

En la lista de convocados para este primer entrenamiento aparecían los nombres de los jugadores internacionales que no han acudido al Mundial como es el caso de Lunin, Militao, Trent, Asencio, Carreras, Mendy, Huijsen, Camavinga, Rodrygo, Gonzalo y Mastantuono. Algunos de estos jugadores están en pleno proceso de recuperación de lesiones largas, como es el caso de Mendy, Militao o Rodrygo. A ellos se sumaban una lista de una docena de canteranos.

El resto de jugadores que han participado en la copa del mundo se irán incorporando a lo largo de la pretemporada en diferentes oleadas. Así, se espera a Arda Guler el 17 de julio, el 18 llegaría Valverde y el 21 aparecerían Rudiger y Dumfries. Para el 27 de julio se espera a Vinícius y Endrick, llegando el 28 Bernardo Silva, el 31 Brahim y el 1 de agosto Thibaut Courtois. Los jugadores que aún están disputando la competición, como Cucurella, Mbappé, Tchouameni y Konaté aterrizarían entre el 5 y el 10 de agosto, en fecha por determinar aún. Entre ellos destaca que Courtois se ha pasado por Valdebebas esta mañana para que le hicieran pruebas y se descartase que su lesión muscular fuera grave. Ahora se espera que regrese después de sus vacaciones.

Mosaico de los jugadores blancos en el primer día de pretemporada. / Real Madrid

Amistosos en Austria y A Coruña

El debut oficial del Real Madrid está previsto para el 1 de agosto en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt, en Austria, donde se medirá a las 18:00 horas a la Fiorentina italiana. Habrá otro partido amistoso ante el Deportivo de La Coruña, en el Trofeo Teresa Herrera, que se jugará el 12 de agosto a las 21:00 horas en Riazor. De momento, son los únicos partidos confirmados por el club blanco en esta pretemporada.

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Tampoco se ha hecho oficial la fecha de la presentación de José Mourinho como técnico blanco ante la afición, que ya lo conoce de la etapa anterior, entre 2010 y 2012. Ni la suya ni la de los jugadores fichados como refuerzos para este curso: Cucurella, Konaté, Bernardo Silva y Dumfries.

Fuente: El Periódico