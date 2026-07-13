OPERACIÓN TRIUNFO
Quién es Amalia Martos, la madrileña de 18 años que se ha convertido en una de las grandes revelaciones de OT USA
La concursante ya había participado como actriz en 'Ayla y los Mirror' de Disney+ y como bailarina en la película 'Voy a pasármelo bien', basada en la música de los Hombres G
Hace apenas unos meses un curioso anuncio revolucionaba las redes sociales: una nueva edición del reality show Operación Triunfo estaba en marcha, pero los triunfitos no vivirían en la icónica academia de Terrassa, en Barcelona. Sí, has leído bien, y es que esta edición no tendría como sede nuestro país, sino los Estados Unidos.
Esta adaptación del mítico concurso que promete llevar al triunfo a sus elegidos, no tardaba en captar la atención de medio mundo, y en especial de España tras anunciar que no solo contaban con David Bisbal como uno de sus jurados, sino que además, entre sus concursantes se encontraba una actriz madrileña: Amalia Martos.
"Muy extrovertida, muy impulsiva y, a veces, un poco mandona"
Fan de Operación Triunfo desde pequeña, Amalia esperaba deseosa el poder cumplir la mayoría de edad para presentarse a los castings, donde se describía a sí misma como "muy extrovertida, muy impulsiva, y a veces, un poco mandona". Deseando exprimir al máximo este sueño de la infancia, Amalia confesaba que "desde el primer día de la fase de grupos se quedó sin voz".
Sin embargo, y a pesar de las dificultades para "manejar el estado de su voz", la concursante más joven de la edición, no tuvo problemas para colarse en la academia estadounidense tras una magistral interpretación de la canción "Somewhere Over The Rainbow" de Judy Garland para 'El Mago de Oz'. Demostrando su potencia vocal y su registro, la madrileña de nacimiento superaba sin problema la temida Gala 0 y se transformaba en una triunfita más.
Con un gran carisma y una personalidad que atrae, Amalia no ha tardado en ganarse el cariño de los telespectadores. Sin embargo, su decisión de no cantar en español también le ha ganado algunos enemigos: "No es que no me guste, es que no suena igual que en inglés, lo siento mamá, espero que nadie se enfade”, afirmaba la concursante ante las cámaras.
Pero, ¿quién es Amalia Martos?
Antes de convertirse en triunfita, Amalia ya era una cara conocida en nuestro país. Y es que la cantante madrileña que ya había participado como actriz en la serie 'Ayla y los Mirror' de Disney+ dando vida a Noe, se encuentra además en cartelera por su papel como Marta en la producción de Atresmedia 'Todos los Colores'.
Habiendo participado en varias obras de teatro musical, Amalia también puede presumir de su carácter polifacético, ya que, además de cantante y actriz, la madrileña es coreógrafa y bailarina, llegando a formar parte del elenco de bailarines de 'Voy a pasármelo bien', una producción basada en la música de los Hombres G.
Con tanta experiencia pese a su corta edad, no es raro que muchos se pregunten si Amalia podrá aprovechar la oportunidad de aprendizaje que ofrece la academia, o si los más beneficiados serán sus compañeros, por poder aprender de ella.
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