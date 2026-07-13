ANIVERSARIO DE MIGUEL ÁNGEL BLANCO
La alcaldesa de Collado Villalba compara los crímenes de ETA con los "escándalos de corrupción" del PSOE: "Como eran tan a menudo, pues ya nos íbamos acostumbrando"
Mariola Vargas (PP) realizó estas declaraciones durante el homenaje a Miguel Ángel Blanco celebrado en el municipio madrileño por el 29º aniversario de su asesinato
Agencias
La alcaldesa de Collado Villalba, Mariola Vargas, ha comparado este lunes los asesinatos de la banda terrorista ETA con los “escándalos de corrupción” del PSOE.
La regidora realizó estas declaraciones durante el acto homenaje celebrado en la plaza del Ayuntamiento del municipio por el 29º aniversario del asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco en 1997. En él, Vargas comparó la reiteración de los crímenes de ETA con la “corrupción del PSOE de ahora”.
"Era un poco como con los escándalos de corrupción del PSOE de ahora que, como eran tan a menudo, pues ya nos íbamos acostumbrando: un muerto más, un muerto más", afirmó en declaraciones a los periodistas.
El homenaje estuvo presidido por la alcaldesa y contó con la presencia de vecinos, trabajadores municipales y miembros de la Corporación Municipal, según informó el Ayuntamiento de Collado Villalba.
El acto comenzó con una pieza interpretada por el violonchelista Armen Antonian, profesor de la Escuela Municipal de Música y Danza.
Collado Villalba se sumó así a la convocatoria impulsada por la Fundación Miguel Ángel Blanco bajo el lema 'Tu legado nos compromete', a la que se han adherido municipios y ciudades de toda España.
La iniciativa busca recordar la figura del joven concejal del Partido Popular de Ermua, secuestrado por ETA el 10 de julio de 1997 y asesinado tras un ultimátum de 48 horas. Blanco murió el 13 de julio de aquel año después de ser encontrado con dos disparos en la cabeza.
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