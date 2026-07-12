La XXI Carrera Ciclista Trofeo del Carmen abre las fiestas patronales de Puente de Vallecas

Las Fiestas de la Virgen del Carmen, patrona de Puente de Vallecas, han comenzado este domingo con la celebración de la XXI Carrera Ciclista Trofeo del Carmen, una cita ya consolidada en el calendario deportivo del distrito y que ha reunido a cerca de un centenar de corredores de distintas categorías.

El concejal de Puente de Vallecas, Ángel Niño, ha destacado la trayectoria de esta competición y ha señalado que la prueba "vuelve a reunir a cerca de un centenar de corredores de diferentes categorías, en un recorrido exigente que pone a prueba el esfuerzo y la capacidad de superación de todos ellos, con independencia del puesto obtenido en la clasificación".

Asimismo, ha felicitado a los participantes por su compromiso con el deporte de competición y ha agradecido al Club Ciclista Vallecano la organización del evento, así como a la Federación Madrileña de Ciclismo por la colaboración de su equipo arbitral, encargado de garantizar el correcto desarrollo de la prueba.

La Carrera Trofeo del Carmen da comienzo a las fiestas patronales de Puente de Vallecas. / Ayuntamiento de Madrid

La carrera ha tenido la salida y la meta en el número 91 de la avenida de Pablo Neruda y se ha disputado sobre un circuito cerrado. El recorrido ha incluido mangas de 12 y 15 vueltas, en función de la categoría, lo que ha permitido a los aficionados seguir el paso de los ciclistas en distintos puntos del trazado.

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En el apartado deportivo, la organización ha entregado trofeos a los tres primeros clasificados de las categorías sub-23, élite y máster 30, 40, 50 y 60. Además, también se ha premiado a los tres primeros ciclistas de la clasificación general.