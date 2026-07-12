DEPORTE
La XXI Carrera Ciclista Trofeo del Carmen abre las fiestas patronales de Puente de Vallecas
Cerca de un centenar de corredores participan en una prueba en circuito que marca el inicio de las celebraciones en honor a la Virgen del Carmen
Las Fiestas de la Virgen del Carmen, patrona de Puente de Vallecas, han comenzado este domingo con la celebración de la XXI Carrera Ciclista Trofeo del Carmen, una cita ya consolidada en el calendario deportivo del distrito y que ha reunido a cerca de un centenar de corredores de distintas categorías.
El concejal de Puente de Vallecas, Ángel Niño, ha destacado la trayectoria de esta competición y ha señalado que la prueba "vuelve a reunir a cerca de un centenar de corredores de diferentes categorías, en un recorrido exigente que pone a prueba el esfuerzo y la capacidad de superación de todos ellos, con independencia del puesto obtenido en la clasificación".
Asimismo, ha felicitado a los participantes por su compromiso con el deporte de competición y ha agradecido al Club Ciclista Vallecano la organización del evento, así como a la Federación Madrileña de Ciclismo por la colaboración de su equipo arbitral, encargado de garantizar el correcto desarrollo de la prueba.
La carrera ha tenido la salida y la meta en el número 91 de la avenida de Pablo Neruda y se ha disputado sobre un circuito cerrado. El recorrido ha incluido mangas de 12 y 15 vueltas, en función de la categoría, lo que ha permitido a los aficionados seguir el paso de los ciclistas en distintos puntos del trazado.
En el apartado deportivo, la organización ha entregado trofeos a los tres primeros clasificados de las categorías sub-23, élite y máster 30, 40, 50 y 60. Además, también se ha premiado a los tres primeros ciclistas de la clasificación general.
- Ya publicadas las notas de corte de la Universidad Complutense de Madrid para el curso 2026/2027: descubre aquí si has entrado en la carrera
- El pueblo a 10 kilómetros de Móstoles donde se grabó 'Aquí no hay quien viva', 20 años después del final de la serie
- Un perito madrileño apunta a 'carencias relevantes' en la tasación oficial de las joyas de Zapatero
- El pueblo de Madrid donde refresca en agosto: rutas de montaña, noches con manta y una escapada a menos de una hora de la capital
- Ni Medicina ni Ingeniería: este es el doble grado que exige un 13,715 en la Comunidad de Madrid
- Muere atropellado un joven de 17 años en la A-1 tras ser arrollado por un turismo
- Notas de corte en la Universidad Autónoma de Madrid 2026/2027: estos los grados y dobles grados más difíciles
- Qué fue de Miguel Ángel Valero, la estrella de 'Verano azul' que cambió la televisión por enseñar ingeniería telemática en la universidad