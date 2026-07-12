Torrelodones celebra este domingo la 24ª edición del Certamen de Pintura en Directo 'Rafael Botí'

Torrelodones acoge este domingo la 24ª edición del Certamen de Pintura en Directo 'Rafael Botí', un concurso que invita a artistas a reflejar en sus obras los paisajes y espacios del municipio. La iniciativa está organizada por el Ayuntamiento de Torrelodones, Casino Gran Madrid y Rafael Botí, según ha informado el Consistorio.

El certamen está abierto a todas las personas físicas mayores de 18 años. Las inscripciones podrán formalizarse el mismo día de la convocatoria, entre las 09:00 y las 12:00 horas.

Los participantes deberán presentar un soporte de lienzo o tablero liso, de color blanco y con unas dimensiones mínimas de 50 por 70 centímetros. La técnica y el estilo serán libres, aunque todas las obras deberán estar inspiradas en Torrelodones y su entorno.

Cada artista deberá acudir con el material necesario para realizar su trabajo y hacerse responsable de la correcta gestión de los residuos generados por el uso de pinturas o disolventes, que deberán depositarse en los puntos limpios habilitados para evitar impactos ambientales.

Las obras finalizadas deberán entregarse antes de las 18:00 horas en la Casa de Cultura de Torrelodones. Tras la deliberación del jurado se dará lectura al acta con el fallo del concurso.

Premios de hasta 3.500 euros

El certamen repartirá un primer premio de 3.500 euros, patrocinado por el Ayuntamiento de Torrelodones; un segundo galardón de 2.000 euros, patrocinado por Casino Gran Madrid; y un tercer premio de 1.000 euros, concedido por Rafael Botí. Además, el jurado otorgará cinco accésits.

Las obras seleccionadas formarán parte de una exposición que podrá visitarse del 13 de julio al 15 de septiembre en la Casa de Cultura Paco de Lucía, en Torrelodones.

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Un homenaje al pintor Rafael Botí

El concurso rinde homenaje al pintor Rafael Botí (Córdoba, 1900-Madrid, 1995), cuya trayectoria estuvo estrechamente vinculada a la pintura de paisaje. Su interés por las escenas urbanas y los espacios tranquilos inspiró la creación de este certamen de pintura rápida, consolidado como una de las citas culturales del verano en Torrelodones.