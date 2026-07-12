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La terraza con piscina gratis y vistas a un palacio gótico a menos de una hora de Madrid

El restaurante combina gastronomía local, vistas al Palacio Mendoza y tres ambientes distintos, incluyendo un disco-pub

El restaurante terraza con piscina incluida a menos de una hora de Madrid

El restaurante terraza con piscina incluida a menos de una hora de Madrid / 13-58 Restaurante y Sala de Eventos en Manzanares el Real

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Valeria López Peña

Valeria López Peña

Madrid

Pocas cosas son tan codiciadas en el verano madrileño como una piscina, buena comida y vistas que den un respiro al asfalto y los ladrillos. Esta refrescante mezcla no se puede encontrar en el centro, hace falta recorrer los 55 minutos que toma llegar esta terraza restaurante ubicada en Manzanares El Real.

Tomando la M-608, al norte de la capital, 'El trece', como han bautizado los vecinos este restaurante, cocina sus platos con ingredientes locales y tiene vistas al Palacio Mendoza. Su nombre oficial, realmente, es 13-59 y se divide en tres espacios diferentes. Al entrar, llegará a la taberna, donde está el restaurante con decoración de madera.

Pero lo que llama la atención es el 'lounge' o la terraza con piscina gratis para clientes y, si tiene suerte, música en vivo. Por último, en un piso bajo está la Mombasa, un disco-pub con DJs. Además, 13-59 sirve de recinto para eventos, tan familiares como una boda, o tan corporativos como las presentaciones de productos y empresas.

A los pies de una piscina, puede comer raciones tradicionales españolas, hamburguesas, queso brie frito y más

A los pies de una piscina, puede comer raciones tradicionales españolas, hamburguesas, queso brie frito y más / 13-58 Restaurante y Sala de Eventos en Manzanares el Real

Para saciarse de buena comida

Para el chapuzón, basta con una consumición pero ya estando ahí también se encontrará con una carta española, que va desde ensaladas ventresca (con tomate o pimientos) y raciones de, por ejemplo, queso flor de esgueva, huevos rotos (con virutas jamón o de gulas y gambas), panceta con patatas, chipirones, etc. hasta carnes, hamburguesas, bocadillos y montados.

En cuanto a las hamburguesas, cuentan con opciones gourmet, vegana, de pollo, ternera y de vaca vieja, mientras que sus mejores cortes incluye un costillar de 1kg, chuletillas de cordero lechal y entrecot de ternera (aprox. 300 gr). Como no puede ser de otra manera, tienen bocadillo de calamares, pero también de bacon con tomate y de jamón, así como montado de lomo con queso o de chorizo.

Asimismo, tiene cachimbas de distintos sabores y postres, como brownie de chocolate. Si tiene pensado ir en pareja, el menú recomendado para compartir es un queso brie empanado con salsa de arándanos, chuletón de 1kg y una torrija, acompañado de cerveza, vino, mojito, o cualquier otra de las copas que ofrece 13-58.

Vistas preciosas con legado histórico que dan pie al deporte

Aquella fortaleza que verá al fondo de 'El trece' es el Palacio Mendoza, encargo de Diego Hurtado de Mendoza, el I Duque del Infantado. Se alza sobre la Sierra de Guadarrama, como resultado de unas obras que comenzaron en 1475. Sin embargo, los que realmente avanzaron en su construcción fueron el Gran Cardenal e Íñigo López de Mendoza, II Duque del Infantado.

Tras la muerte del I Duque en 1479, llegó la intervención del arquitecto Juan Guas, quien lo convirtió en residencia palaciega incorporando la parroquia de Santa María de la Nava como capilla privada. Así se levantaron los grandes ventanales de arcos góticos, la galería de la fachada sur, las torres con bolas y los llamativos colores de la piedra, como reflejo del poder de la familia Mendoza, que en su momento gozaba de una cercana relación con los Reyes Católicos.

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