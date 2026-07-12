Miguel Ángel Recuenco, alcalde de Leganés, asume la presidencia de la Red de Entidades Locales por la Transparencia

La Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha aprobado el nombramiento del alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, como presidente de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana, un cargo que asume desde este viernes tras desempeñar hasta ahora la vicepresidencia.

Según ha informado el Ayuntamiento de Leganés, la Red tiene como finalidad impulsar la innovación y la mejora permanente de la relación entre los gobiernos locales y la ciudadanía a través de los principios del gobierno abierto, el intercambio de experiencias, el trabajo en red, el aprendizaje permanente y el desarrollo de proyectos conjuntos.

Miguel Ángel Recuenco, nuevo presidente de la Red de Transparencia y Participación Ciudadana de la FEMP. / Ayuntamiento de Leganés

Tras su designación, Recuenco ha señalado que el nombramiento supone "un orgullo y una responsabilidad" y que afronta esta nueva etapa "con ilusión y la voluntad de impulsar unos Gobiernos locales cada vez más transparentes, abiertos y cercanos a los ciudadanos".

Asimismo, ha afirmado que pondrán "nuestra experiencia y nuestra capacidad de diálogo para fortalecer la colaboración entre Ayuntamientos, compartir buenas prácticas y avanzar en proyectos que mejoren la participación de los vecinos y la rendición de cuentas de las administraciones. La transparencia y escuchar al vecino son pilares fundamentales para reforzar la confianza en las instituciones y seguir construyendo una administración más moderna, eficaz y al servicio de las personas".

Los objetivos de la Red

Entre sus principales cometidos, la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana busca impulsar políticas de transparencia, colaboración y participación ciudadana en el conjunto de las administraciones locales españolas con el objetivo de favorecer marcos de convivencia estables y contribuir al desarrollo económico y social de los territorios.

Desde la perspectiva de la ciudadanía, el organismo también pretende facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y promover una mayor participación en los asuntos locales, fomentando la implicación de los vecinos en la acción pública.

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Además, la Red trabaja para reforzar la confianza de los ciudadanos en los gobiernos locales mediante compromisos de buen gobierno y el impulso de prácticas orientadas a la rendición de cuentas, la participación en la toma de decisiones y la evaluación de los servicios públicos.