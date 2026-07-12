NOMBRAMIENTO
Miguel Ángel Recuenco, alcalde de Leganés, asume la presidencia de la Red de Entidades Locales por la Transparencia
La Federación Española de Municipios y Provincias renueva su cúpula en la Red de Transparencia con el regidor de Leganés al frente
La Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha aprobado el nombramiento del alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, como presidente de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana, un cargo que asume desde este viernes tras desempeñar hasta ahora la vicepresidencia.
Según ha informado el Ayuntamiento de Leganés, la Red tiene como finalidad impulsar la innovación y la mejora permanente de la relación entre los gobiernos locales y la ciudadanía a través de los principios del gobierno abierto, el intercambio de experiencias, el trabajo en red, el aprendizaje permanente y el desarrollo de proyectos conjuntos.
Tras su designación, Recuenco ha señalado que el nombramiento supone "un orgullo y una responsabilidad" y que afronta esta nueva etapa "con ilusión y la voluntad de impulsar unos Gobiernos locales cada vez más transparentes, abiertos y cercanos a los ciudadanos".
Asimismo, ha afirmado que pondrán "nuestra experiencia y nuestra capacidad de diálogo para fortalecer la colaboración entre Ayuntamientos, compartir buenas prácticas y avanzar en proyectos que mejoren la participación de los vecinos y la rendición de cuentas de las administraciones. La transparencia y escuchar al vecino son pilares fundamentales para reforzar la confianza en las instituciones y seguir construyendo una administración más moderna, eficaz y al servicio de las personas".
Los objetivos de la Red
Entre sus principales cometidos, la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana busca impulsar políticas de transparencia, colaboración y participación ciudadana en el conjunto de las administraciones locales españolas con el objetivo de favorecer marcos de convivencia estables y contribuir al desarrollo económico y social de los territorios.
Desde la perspectiva de la ciudadanía, el organismo también pretende facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y promover una mayor participación en los asuntos locales, fomentando la implicación de los vecinos en la acción pública.
Además, la Red trabaja para reforzar la confianza de los ciudadanos en los gobiernos locales mediante compromisos de buen gobierno y el impulso de prácticas orientadas a la rendición de cuentas, la participación en la toma de decisiones y la evaluación de los servicios públicos.
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