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Mourinho regresa al Real Madrid para la pretemporada 2026-27 junto a Flick en el Barça

Los blancos disputarán dos amistosos confirmados, mientras que los azulgranas realizarán un 'stage' en Inglaterra antes de su único encuentro amistoso

El técnico alemán del FC Barcelona, Hansi Flick (izquierda), y el portugués José Mourinho, en su etapa en el SL Benfica.

El técnico alemán del FC Barcelona, Hansi Flick (izquierda), y el portugués José Mourinho, en su etapa en el SL Benfica. / EUROPA PRESS

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EP

Madrid

El FC Barcelona y el Real Madrid arrancan este lunes 13 de julio la pretemporada de cara al nuevo curso 2026-27, con el regreso del portugués José Mourinho como gran novedad en el conjunto merengue, y el tercero de Hansi Flick en el equipo 'blaugrana', sin los mundialistas ni las extensas y lejanas giras de otros veranos.

Después de un primer día de trabajo en Valdebebas el pasado viernes -con el exfutbolista Sami Khedira en su cuerpo técnico-, 13 años después del final de su primera etapa en el club, Mourinho conocerá a parte de la plantilla del Real Madrid este lunes. Sin los futbolistas que han disputado el Mundial o están aún en competición, aquellos jugadores disponibles pasarán reconocimientos médicos por la mañana y llevarán a cabo un entrenamiento por la tarde.

Por la disputa del torneo en Estados Unidos, México y Canadá, se espera que el luso apenas pueda contar con algo más de 10 futbolistas del primer equipo en esa primera sesión, en los que destacan Dean Huijsen, Raúl Asencio, Gonzalo García, Trent Alexander-Arnold o Eduardo Camavinga. El de Setúbal tendrá que esperar para tener a sus órdenes a los fichajes Bernardo Silva, Marc Cucurella, Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries.

El Real Madrid ya tiene confirmados dos amistosos de pretemporada. El primero, ante la Fiorentina el próximo sábado 1 de agosto, a las 18.00 horas, en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt, en Austria. Mientras que los blancos se enfrentarán el miércoles 12 de agosto (21.00) en Riazor al RC Deportivo en el Trofeo Teresa Herrera 13 años después.

Por su parte, el Barça también inaugurará la 2026-27 con el inicio de la pretemporada a las 9.00 horas con las pruebas físicas y médicas, que marcan el arranque de la tercera temporada de Flick al mando del conjunto azulgrana.

El FC Barcelona también lo hará sin los mundialistas -empezaron 16 el torneo y habrá 10 en semifinales-, entre ellos el flamante fichaje Anthony Gordon, que se irán incorporando "de forma progresiva", según avanzó el club. Los futbolistas disponibles se ejercitarán en Barcelona durante dos semanas, hasta que el lunes 27 de julio viajen a Inglaterra, concretamente a St George's Park, para un 'stage' que se alargará hasta el lunes 3 de agosto.

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Así, su primer y único amistoso confirmado por el propio club es el que disputará el 31 de julio, a las 20.45 horas, ante el Birmingham City de la Championship inglesa, en el estadio de St. Andrew's @ Knighthead Park, la casa del equipo británico.

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