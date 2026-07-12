Getafe inicia este lunes la reparación de la calle Leganés con obras por fases y un presupuesto de 400.000 euros

El Ayuntamiento de Getafe comenzará este lunes las obras de reparación de la calle Leganés, una actuación que se desarrollará en tres fases para reducir las molestias a la circulación y que contará con un presupuesto cercano a los 400.000 euros.

Según ha informado el Consistorio, la primera fase se ejecutará entre las calles Maestro Arbós y Maestro Turina. Durante estos trabajos se mantendrá el acceso directo al barrio de La Alhóndiga, aunque quedará restringido el acceso al centro de la ciudad por este tramo.

Posteriormente, las obras continuarán entre las calles Maestro Turina y Estudiantes y, en una tercera fase, entre Estudiantes y Rayo. El Ayuntamiento ha señalado que los cortes de tráfico serán puntuales y estarán debidamente señalizados.

La actuación consistirá en la reparación del firme en distintos tramos de la vía, para acometer posteriormente el reasfaltado de los dos carriles de circulación de entrada a Getafe.

Mejora de la glorieta Isidro Parejo Risco

Dentro del plan de actuaciones previsto para este verano, la Delegación de Mantenimiento también abordará la reparación de la glorieta Isidro Parejo Risco, donde desemboca la calle Leganés y que conecta con los barrios de Centro, San Isidro y La Alhóndiga.

Además, el Ayuntamiento continúa ejecutando otras obras de mejora en distintas vías del municipio. Entre ellas figuran los trabajos en las calles Madrid, Carpinteros, Zamora, Pamplona y Valladolid, así como en el aparcamiento de la piscina de Perales del Río. A estas actuaciones se sumará la recuperación del doble sentido de la vía pecuaria de Perales del Río, una vez obtenida la autorización de la Comunidad de Madrid, cuya ejecución está prevista para finales del próximo mes.

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El concejal de Mantenimiento, Roberto Fernández, ha explicado que "la calle Leganés soporta mucho tráfico diario, especialmente de acceso a Getafe desde la A-42 y la M-406, por eso se aprovechan los meses de verano para que las molestias sean las mínimas posibles de cara a los vecinos".