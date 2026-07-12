Daniel Espasandín, propietario del restaurante Montes de Galicia en Madrid: "La cocina gallega enamora por dos motivos: tradición y producto"

¿Hablar de Galicia es sinónimo de calidad?

Sin duda. Galicia se ha ganado ese reconocimiento gracias a la extraordinaria calidad de sus productos. Su pescado salvaje, el marisco, la tradición gastronómica y el respeto por la materia prima hacen que hablar de Galicia sea hablar de calidad.

¿Qué tiene la cocina gallega que enamora?

La cocina gallega enamora por dos motivos fundamentales como son la tradición y el producto. Es una cocina honesta, que respeta la materia prima y que ha sabido mantener su esencia generación tras generación.

¿Cuál es el plato estrella de su restaurante?

Sin ninguna duda, el pulpo á feira es uno de nuestros grandes emblemas o también los buñuelos de bacalao, que son muy apreciados por nuestros clientes.

Sigue sorprendiéndome que digan que somos el restaurante de los famosos. Somos un restaurante familiar que lleva más de 25 años trabajando con esfuerzo, constancia y mucho cariño por el cliente

Y además de esos, ¿qué otros productos destacan de su carta?

Nuestros pescados salvajes son una de las grandes referencias de la casa, así como las carnes maduradas. Además, contamos con productos excepcionales de otras regiones, como la ventresca de atún rojo de almadraba, que es una auténtica delicia.

¿Pesa mucho llevar un negocio familiar con tres décadas de servicio?

Más que un peso, lo considero una gran responsabilidad. Para mí, Montes de Galicia no es solo un negocio, es parte de mi familia. Siempre digo que es como un hermano mayor, porque para mi padre este proyecto ha sido como un hijo. Yo me he criado aquí y siento un enorme orgullo por continuar este legado.

Parte del producto de origen gallego que sirven en el restaurante madrileño Montes de Galicia. / ALBA VIGARAY

¿Por qué dicen que es el restaurante de los famosos?

La verdad es que sigue sorprendiéndome. Somos un restaurante familiar que lleva más de 25 años trabajando con esfuerzo, constancia y mucho cariño por el cliente. Gracias a hacer las cosas bien, hemos tenido la suerte de recibir a personalidades de todo el mundo. Es un privilegio que nos elijan, especialmente teniendo tantas opciones donde ir, aunque para nosotros todos los clientes reciben exactamente el mismo trato y la misma atención.

¿Potencian mucho las redes sociales del negocio?

Sí, hoy en día las redes sociales tienen un papel fundamental. Se han convertido en una herramienta de comunicación y promoción muy potente. A los canales tradicionales como la prensa, la televisión o las agencias de comunicación se ha sumado este escaparate digital, que nos permite llegar a muchas más personas.

El éxito de cualquier restaurante depende de las personas que lo forman. Ningún proyecto de estas dimensiones puede sostenerse sin un gran equipo detrás

¿Cree que el trato con el cliente puede marcar la diferencia respecto a otros restaurantes similares?

Absolutamente. Más allá de la calidad del producto y de la cocina, el servicio es fundamental. Conseguir que el cliente se sienta como en casa, ofrecer una atención cercana y profesional, explicar bien cada plato y transmitir cariño en el trato son aspectos que realmente marcan la diferencia.

Pescado cocinado en Montes de Galicia, restaurante abierto en 1997. / ALBA VIGARAY

¿Por qué dicen en su web que el secreto está en el equipo?

Porque es una realidad. El éxito de cualquier restaurante depende de las personas que lo forman. Ese trato humano, la cercanía, la profesionalidad y el compromiso diario de todo el equipo son los que hacen posible que nuestros clientes quieran volver. Ningún proyecto de estas dimensiones puede sostenerse sin un gran equipo detrás.

Si tuviese que recomendarnos un plato y un acompañamiento de bebida de su local, ¿cuál sería?

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Me quedaría con nuestro pulpo á feira acompañado por el albariño de la casa, elaborado por mi propia familia en las Rías Baixas. Es una combinación muy representativa de nuestra esencia y una experiencia gastronómica que refleja perfectamente lo que somos.