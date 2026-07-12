La Comunidad de Madrid lleva el arte contemporáneo a 11 municipios con una nueva edición de Arte vivo en la plaza

La Comunidad de Madrid impulsará este verano una nueva edición de Arte vivo en la plaza, un programa que transformará once municipios de la región en espacios abiertos para la creación contemporánea. La iniciativa se desarrollará del 17 de julio al 6 de septiembre con propuestas de pintura en vivo, arte textil, experimentación sonora y performance, concebidas para fomentar la participación ciudadana y el encuentro entre artistas y público.

El proyecto, coordinado por LaJuan Gallery, busca acercar el arte contemporáneo a la vida cotidiana de los pueblos y forma parte de la programación de Escenas de Verano, el festival cultural de la Comunidad de Madrid que este año reúne más de 200 actividades en 164 localidades.

Los municipios participantes serán Robledo de Chavela, Patones de Abajo, Belmonte del Tajo, Manzanares el Real, Buitrago del Lozoya, Villar del Olmo, Villaviciosa de Odón, Navalcarnero, Valdemorillo, Chinchón y Carabaña. En cada uno de ellos, artistas locales compartirán espacio con cinco creadores contemporáneos: Mónica Mura, Sara Gema, Mocholi, Yolanda Andrés y Julio Linares.

Cinco propuestas participativas

La artista, performer e investigadora sarda Mónica Mura presentará Sonallada, una acción sonora inspirada en la memoria de la trashumancia y en el uso de cencerros artesanales. La propuesta convierte estos objetos tradicionales en una experiencia contemporánea basada en el sonido, el movimiento y la participación colectiva.

Por su parte, Sara Gema llevará a las plazas Al pie de la letra, una intervención que interpreta de forma literal refranes y expresiones populares. La obra utiliza el humor y la ironía para invitar al público a reflexionar sobre el lenguaje cotidiano.

El artista transdisciplinar Mocholi presentará Vestirse de sol, una propuesta participativa inspirada en la figura del artista y activista Ocaña. Los vecinos irán incorporando cintas a una gran túnica blanca en las que escribirán deseos, recuerdos o anhelos personales, creando una obra colectiva que crecerá a medida que avance el recorrido por los distintos municipios.

Bordado, memoria y pintura en vivo

La creadora Yolanda Andrés desarrollará Bordar el cuidado, una acción colaborativa que propone el bordado como punto de encuentro entre generaciones. La actividad reunirá a niños, mayores y familias para compartir conversación y creatividad en torno a una práctica manual vinculada a los cuidados comunitarios.

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Por último, el artista visual Julio Linares presentará Un pueblo imaginado, una pintura en vivo que recupera la figura del retratista ambulante desde una perspectiva contemporánea. Los vecinos retratados pasarán a convertirse en personajes simbólicos y mitológicos, configurando una memoria visual de los municipios a medio camino entre la realidad y la imaginación.