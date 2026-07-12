La Comunidad de Madrid inicia la tramitación para ampliar el Carné Joven a partir de los 12 años

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha abierto el trámite de audiencia e información pública del proyecto de orden que rebaja de 14 a 12 años la edad mínima para acceder al Carné Joven de la Comunidad de Madrid. El plazo para presentar alegaciones comenzó esta semana y concluirá el próximo 24 de julio.

Según el informe de impacto elaborado por la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, al que ha tenido acceso Europa Press, la medida permitirá incrementar el número de beneficiarios, fomentar una participación más temprana de la población joven y generar un efecto positivo en la economía de las familias.

Sin impacto económico relevante

El informe concluye que la modificación no tendrá un impacto significativo desde el punto de vista económico, presupuestario o sobre la competencia. El principal efecto previsto será un posible aumento de las cargas administrativas derivado del incremento de solicitudes del Carné Joven.

Asimismo, el documento señala que la iniciativa respeta el principio de proporcionalidad, ya que la incorporación de los jóvenes de 12 y 13 años no introduce nuevas obligaciones ni modifica el funcionamiento del programa, sino que les permitirá acceder a las mismas ventajas y descuentos de los que ya disfrutan los titulares de entre 14 y 30 años.

Una medida anunciada por Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció esta iniciativa durante el Debate sobre el Estado de la Región del pasado año con el objetivo de ponerla en marcha en 2026.

El Carné Joven, gratuito, personal e intransferible, permite acceder a descuentos en cerca de 2.000 establecimientos y servicios relacionados con la formación, el transporte, la restauración, la moda, los museos, los festivales, los musicales o los parques de atracciones, entre otros, tanto en España como en más de 40 países europeos.

La Comunidad de Madrid registró el pasado año un incremento del 12% en el número de usuarios del Carné Joven respecto al ejercicio anterior, con más de 78.800 nuevas altas.

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En la actualidad, 744.161 madrileños de entre 14 y 30 años son titulares de este documento, lo que representa el 54% de la población de esa franja de edad en la región.