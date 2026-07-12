Madrid destina 13,2 millones a renovar 163 kilómetros de vías de Metro y reforzar el mantenimiento de los trenes

La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras destinará más de 10 millones de euros a la compra de 9.050 barras de carril de 18 metros, equivalentes a 162,9 kilómetros de vía. El objetivo es sustituir los elementos más afectados por el desgaste derivado del tráfico ferroviario y mantener la infraestructura en condiciones óptimas de seguridad y funcionamiento.

La actuación forma parte del mantenimiento preventivo que Metro de Madrid realiza de forma periódica para anticiparse al deterioro de la red. Los trabajos se desarrollarán durante el horario nocturno, cuando el suburbano permanece cerrado al público, por lo que no tendrán impacto en la circulación de trenes ni en los desplazamientos de los viajeros.

La red de Metro de Madrid dispone actualmente de 294 kilómetros de vía doble, repartidos entre sus doce líneas y el ramal entre Ópera y Príncipe Pío. Además, cuenta con cerca de 19 kilómetros de vía sencilla en túneles de enlace destinados a maniobras técnicas y otros 119 kilómetros en depósitos y cocheras.

Repuestos para garantizar la fiabilidad de la flota

El segundo contrato contempla una inversión de 3,2 millones de euros para el suministro de repuestos originales destinados al mantenimiento del material móvil. El contrato tendrá un plazo de ejecución de 15 meses y permitirá disponer de componentes específicos para garantizar la fiabilidad, la disponibilidad y la seguridad de los trenes.

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Con estas dos actuaciones, el Ejecutivo autonómico busca reforzar la conservación tanto de la infraestructura como de la flota de Metro, utilizada cada año por más de 715 millones de viajeros.