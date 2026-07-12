El cineasta madrileño El Langui se cuelga el bronce en la Copa del Mundo de boccia: "Competí y peleé hasta el final"

El director de cine madrileño Juan Manuel Montilla, 'El Langui', logró una medalla de bronce individual en Póvoa de Varzim (Portugal), en su primera Copa del Mundo de boccia, antes del "gran reto" que afrontará en agosto en el Mundial de Corea del Sur, al que acudirá con el objetivo de seguir sumando puntos con la vista puesta en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

El Langui, que apenas lleva año y medio jugando a boccia, se ha convertido en este tiempo en uno de los referentes de la boccia española con sus resultados y la proyección mediática que le está dando al ser uno de los personajes más reconocidos del panorama artístico nacional. En su carrera profesional ha logrado dos Goyas por la película 'El truco del manco', en la música cuenta con un MTV Europe Music Awards con su grupo La Excepción y sigue rodando películas, dirigiendo documentales y haciendo teatro.

En Póvoa de Varzim, como previa del Mundial de Seúl del 24 de agosto al 4 de septiembre, El Langui logró una medalla de bronce en la categoría BC1. En la competición estaban la mayoría de jugadores situados en los primeros puestos del ránking mundial.

"Es una sensación difícil de describir. He conseguido la medalla de bronce en mi primera Copa del Mundo en apenas el segundo campeonato que disputo vistiendo la camiseta de la selección española. Si hace unos meses me hubieran dicho que iba a subir al podio en una competición de este nivel, seguramente habría firmado simplemente por estar aquí, competir y seguir aprendiendo", declara a EFE El Langui.

"Nuestro objetivo inicial era mucho más modesto. Veníamos con la idea de sumar experiencia, intentar ganar al menos un partido y rascar los puntos necesarios para seguir escalando posiciones en el ránking internacional, pensando a largo plazo en el gran sueño de luchar por una plaza para los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles. Conseguir esos puntos ya era un éxito para nosotros pero el campeonato nos ha regalado mucho más", señaló.

La competición fue creciendo partido a partido para El Langui. Consiguió ganar todos los encuentros de la fase de grupos y se clasificó para semifinales, ronda en la que se enfrentó al deportista de Indonesia Muhamad Syafa, actual número uno del ranking mundial. "Enfrentarte al mejor del mundo siempre es un examen de máxima exigencia".

"Reconozco que no entré bien al partido. El primer parcial lo jugué por debajo de mi nivel, dejé demasiadas líneas abiertas y él, con la calidad que tiene, no perdonó. A partir de ahí tuve que remar siempre a contracorriente. Los siguientes parciales fueron muy igualados, con diferencias mínimas, punto arriba, punto abajo, pero cuando enfrente tienes al número uno del mundo, un mal inicio suele pagarse muy caro", señaló.

"Aún así, me quedo con la lectura positiva. Competí, peleé hasta el final y, sobre todo, pude medir mi nivel frente a uno de los grandes referentes de este deporte. Esa experiencia será de un valor enorme cuando vuelva a encontrarme con rivales de este calibre en el Mundial de Corea", destacó.

Pese a caer con Syafa, quedaba una oportunidad para subir al podio. En el partido por la medalla de bronce se enfrentó al griego Panagiotis Soulanis. "Esta vez sí salí muy concentrado desde el primer parcial. Conseguí tomar ventaja desde el inicio y administrarla con inteligencia durante todo el encuentro, sin darle opciones reales de remontada, hasta certificar una victoria que significaba mucho más que una medalla".

Tras la competición individual comienza la de equipos. El objetivo pasa por superar la fase de grupos y llegar lo más lejos posible para seguir sumando puntos importantes en el ránking mundial.

"Sabemos que la clasificación para los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles es un reto muy exigente pero también somos conscientes de que cada victoria y cada punto cuentan. Seguimos construyendo ese camino paso a paso, con trabajo, ilusión y la ambición de seguir creciendo como equipo", subrayó.

"Este bronce en individual tiene un valor especial porque confirma que estamos en el camino correcto. Sigo sumando puntos importantes para el ranking mundial, sigo acumulando experiencia internacional y, sobre todo, sigo ganando confianza para competir contra los mejores. Ahora toca seguir trabajando. En agosto nos espera el Mundial de Corea, el mayor reto de mi carrera deportiva hasta la fecha. Llegaré con más tablas, con más aprendizaje y con la convicción de que puedo competir de tú a tú con el resto de deportistas", concluyó.

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La proyección de El Langui es imparable. Este año se proclamó campeón de la Liga de Andalucía y campeón de España de la categoría BC1, títulos que se unen a este bronce en su primera Copa del Mundo.