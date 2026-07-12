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FUEGO EN MADRID

Los bomberos de Madrid extinguen un incendio de vehículo en Mejorada del Campo

La rápida intervención de dos dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid evitó la propagación de un incendio vehicular en Mejorada del Campo

Los bomberos extinguen el incendio de un vehículo en Mejorada del Campo y evitan su propagación.

Los bomberos extinguen el incendio de un vehículo en Mejorada del Campo y evitan su propagación. / Comunidad de Madrid

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Gloria Barrios

Madrid

Dos dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid del Parque 26 de Torrejón de Ardoz han extinguido este domingo el incendio de un vehículo en Mejorada del Campo.

Según han informado los servicios de emergencias, este tipo de incendios entraña un riesgo elevado, ya que las llamas pueden extenderse al terreno colindante y dar lugar a un incendio de mayor magnitud, especialmente en épocas de altas temperaturas.

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La rápida intervención de los efectivos permitió controlar y extinguir el fuego antes de que se propagara a la vegetación o a otras zonas próximas.

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