Los bomberos de Madrid extinguen un incendio de vehículo en Mejorada del Campo

Dos dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid del Parque 26 de Torrejón de Ardoz han extinguido este domingo el incendio de un vehículo en Mejorada del Campo.

Según han informado los servicios de emergencias, este tipo de incendios entraña un riesgo elevado, ya que las llamas pueden extenderse al terreno colindante y dar lugar a un incendio de mayor magnitud, especialmente en épocas de altas temperaturas.

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La rápida intervención de los efectivos permitió controlar y extinguir el fuego antes de que se propagara a la vegetación o a otras zonas próximas.