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Sin bares ni tiendas: descubre la escapada más salvaje con cascadas y pozas naturales a menos de dos horas de Madrid

Este municipio de Guadalajara, con su peculiar diseño y entorno natural, ofrece una alternativa refrescante para los visitantes madrileños en verano

Su principal atractivo es su cascada del Aljibe, con dos pozas naturales

Su principal atractivo es su cascada del Aljibe, con dos pozas naturales / Casas Rurales

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Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

Situado en la pedanía de Campillo de Ranas, en la provincia de Guadalajara, este pequeño municipio sin bares, ni tiendas, podría pasar completamente desapercibido en el mapa . Sin embargo, Roblelacasa, con apenas 40 casas en total, se ha convertido en los últimos años en uno de los lugares favoritos de los madrileños para escapar del calor. Conocido como "el pueblo construido del revés", seguramente te estés preguntando... ¿Qué tiene esta diminuto municipio que consigue atraer a tantos visitantes?

Roblelacasa, que se caracteriza por su arquitectura negra, cuenta con 40 casas y una ermita

Roblelacasa, que se caracteriza por su arquitectura negra, cuenta con 40 casas y una ermita / Ruta Pueblos Negros

Un pueblo "construido al revés"

Al ascender por la carretera, en ningún momento se divisa la población en su conjunto, y cuando finalmente se alcanza la localidad, la sensación es la de llegar "a la puerta de atrás del palacio". Roblelacasa, que forma parte de la Ruta de Pueblos Negros de Guadalajara recibe a sus visitantes con un desvencijado edificio y que aunque en su momento albergó la iglesia, hoy está completamente en ruinas.

Roblelacasa es un municipio homogéneo en el que casi todos los edificios son de pizarra

Roblelacasa es un municipio homogéneo en el que casi todos los edificios son de pizarra / Castilla La-Mancha Fascinante en Facebook

Sin embargo, si uno no se deja engañar por la primera apariencia, Roblelacasa sorprende por su fascinante arquitectura negra, así como por el agrupamiento caótico de sus viviendas, que con una inusitada belleza anárquica y asimétrica le dan el nombre de "el pueblo construido al revés".

La cascada del Aljibe y sus pozas naturales

También a menos de 10 minutos se encuentra uno de sus principales atractivos, que aunque es recomendable visitar en primavera y otoño, es especialmente popular durante la época de verano: la cascada del Aljibe. Este doble salto de agua cercano a la desembocadura del arroyo del Soto en el río Jarama es también conocido como Pozas de Matallana o Pozas del Aljibe.

Las dos cascadas con dos balsas de agua en forma de aljibe tienen una altura total de unos diez metros

Las dos cascadas con dos balsas de agua en forma de aljibe tienen una altura total de unos diez metros / Turismo Castilla-La Mancha

Son sus aguas cristalinas las que animan a sus visitantes a darse un refrescante baño en ese ambiente relajante y mágico en compañía de la naturaleza, aunque se recomienda especial precaución y atención si se acude con niños al lugar, ya que las rocas pueden ser algo escarpadas.

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¿Cómo llegar?

Actualmente, la única forma de llegar a este municipio es haciendo uso de un medio de transporte particular como coche o moto. La ruta, de algo menos de dos horas, recorrerá la M-30 hasta la salida M-40 por la rampa en dirección M-607. Tras tomar la salida 1 e incorporarse a la E-5/A-1 dirección Burgos se seguirá por la M-137, hasta la carretera GU-181 y GU-194.

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