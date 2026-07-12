El Atlantis Aquarium Madrid celebra el Día Internacional de los Tiburones con visitas guiadas gratuitas

Atlantis Aquarium Madrid conmemorará el martes 14 de julio el Día Internacional de la Concienciación sobre los Tiburones con una programación especial que incluye visitas guiadas gratuitas a sus visitantes para dar a conocer las características, curiosidades y hábitos de las distintas especies.

Además, durante todo este mes de julio han programado actividades para conocer a este animal del que hay hasta 500 especies identificadas y que "es fundamental para el equilibrio de los ecosistemas marinos".

Una de estas iniciativas es "un reto" para los más pequeños que consiste en un juego de pistas para identificar a las diez especies que pueblan las aguas del acuario.

"En la taquilla, entregamos una tarjeta con pistas para que, a lo largo del recorrido, los niños puedan descubrir las 10 especies de tiburones que tenemos en Atlantis", ha explicado la responsable del Departamento de Educación de Atlantis Aquarium, Paula Calatrava.

Al hilo, ha indicado que al final del recorrido los pequeños podrán disfrutar de un taller para que los visitantes aprendan cómo respira un tiburón, cómo nada o cómo se alimenta. "Y, por último, obtener la chapa de su tiburón favorito", destaca Calatrava.

Además, el martes se ofrecerán visitas guiadas especiales gratuitas, hasta completar aforo, para conocer más de cerca a los escualos. Sus peculiares características, curiosidades, los hábitos de cada especie y el papel que desempeñan en el equilibrio de los océanos son algunos de los aspectos que se abordarán durante los recorridos. Las visitas tendrán lugar cada hora desde las 12.30 hasta las 14.30 y de 17.00 a 20.00 horas, cuando comenzará la última.

"La presencia de los tiburones es "clave para mantener el delicado equilibrio de la vida marina", ha señalado la organización en un comunicado porque, a su juicio, como grandes depredadores, "ayudan a controlar las poblaciones de otras especies, manteniendo saludables los ecosistemas marinos". Además, su presencia "favorece la biodiversidad y contribuye al buen funcionamiento de las cadenas alimentarias".

El 36% de las 1.200 especies están en riesgo de extinción

A pesar de que tienen mala fama debido a la percepción errónea y el desconocimiento, los tiburones se ven "gravemente amenazados por la actividad humana". Según las organizaciones internacionales, las poblaciones mundiales de tiburones y rayas de alta mar han descendido un 71% desde 1970. Esto ha provocado que, a día de hoy, el 36% de las 1.200 especies (de la misma familia, los llamados condrictios, de esqueleto cartilaginoso) esté "en riesgo de extinción".

Estas cifras provienen del primer estudio global sobre el estado de los tiburones oceánicos, liderado por el investigador Nathan Pacoureau de la Universidad Simon Fraser (Canadá) y que fue publicado en la prestigiosa revista científica Nature.

10 especies de tiburones en el Atlantis

Las 10 especies de tiburones que se pueden observar a través de grandes cristaleras del Atlantis son: Carcharhinus melanopterus o tiburón punta negra, Carcharhinus plumbeus o tiburón gris, Chilloscyllum arabicum o pintarroja colilarga arábiga, Chilloscyllum punctatum o tiburón bambú, Atelomycterus baliensis o tiburón gato de Bali, Heterodontus portusjacksoni o tiburón de Port Jackson, Pseudoginglymostoma brevicaudatum o tiburón nodriza de cola corta, Scyliorhinus stellaris o alitán, Sphyrna tiburo o tiburón cabeza de pala y Stegostoma tigrinum o tiburón cebra.

Los tiburones forman "un grupo extraordinariamente diverso", con cientos de especies y características muy distintas entre sí. Su tamaño puede variar, desde especies de apenas 18 centímetros como el tiburón enano hasta el tiburón ballena, que puede alcanzar los 13 metros.

Aunque a menudo se les asocia con grandes depredadores, muchas especies tienen dietas "muy específicas y cumplen funciones esenciales dentro del equilibrio de los ecosistemas marinos". Entre sus rasgos comunes destaca su esqueleto cartilaginoso, más ligero que el óseo, que les aporta "flexibilidad y capacidad de maniobra", así como una piel cubierta de diminutas escamas en forma de diente, orientadas hacia la cola. Además, los tiburones cuentan con un sistema sensorial muy desarrollado que les permite orientarse, localizar alimento y detectar cambios en su entorno "con gran precisión". A estos sentidos se suman dos capacidades especialmente singulares como son la electrorrecepción, que les permite detectar los pequeños campos eléctricos que generan otros seres vivos y la línea lateral, un órgano sensorial que recorre su cuerpo y les ayuda a percibir movimientos y cambios de presión en el agua que les rodea.

Un estudio para proteger tiburones en el colabora la UAM

La Fundación Parques Reunidos, la Universidad Autónoma de Madrid y Chelonia colaboran en un proyecto de investigación para proteger a tiburones y rayas. El estudio analiza cómo reaccionan estas especies a distintos tipos de imanes con el objetivo de desarrollar "repelentes eficaces que reduzcan su captura accidental durante las actividades pesqueras y contribuyan a la conservación de los ecosistemas marinos".

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Con el Día Internacional de los Tiburones cada 14 de julio se recuerda "el importante papel" de estos peces en el sostenimiento de los ecosistemas marinos. Atlantis Aquarium lo celebra entre sus 6.000 metros cuadrados de recinto. El acuario pertenece al grupo Parques Reunidos y está ubicado en el centro comercial Xanadú desde su inauguración en 2019. Entre sus propuestas figuran retos medioambientales en pantallas digitales, una experiencia que se complementa con la presencia de más de 150 especies distribuidas en 20 ecosistemas de ríos y mares de todo el planeta, entre ellas tiburones grises, tiburones cebra, tiburones de puntas negras y rayas pastinacas.