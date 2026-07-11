Madrid financia la rehabilitación de 219 casas vacías para incorporarlas al alquiler asequible

El Ayuntamiento de Madrid ha financiado la rehabilitación de 219 viviendas vacías para incorporarlas al mercado del alquiler asequible mediante el programa ReViVa de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid), que permite anticipar hasta 45.000 euros para la reforma de los inmuebles a cambio de su cesión temporal.

Así lo ha destacado este sábado el delegado de Políticas de Vivienda y presidente de EMVS Madrid, Álvaro González, durante la visita, junto al concejal de Puente de Vallecas, Ángel Niño, a una de las viviendas rehabilitadas a través de esta iniciativa, que ya está implantada en todos los distritos de la capital.

Visita de González y Niño a una de las viviendas del Programa ReViVa. / Ayuntamiento de Madrid

El programa permite a los propietarios ceder el usufructo de viviendas desocupadas a la empresa municipal durante un periodo determinado, con la garantía de percibir la renta pactada todos los meses, independientemente de que el inmueble esté alquilado o no, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Además del anticipo para la rehabilitación, EMVS Madrid asume la gestión integral del alquiler, incluyendo los trámites administrativos y jurídicos, el pago de la comunidad de propietarios, el seguro del hogar, el IBI, las reparaciones ordinarias y los gastos derivados de la formalización de la cesión.

Según ha explicado González, el anticipo destinado a las obras se descuenta de forma progresiva de la renta mensual que recibe el propietario y se concede al 0% de interés. Hasta el momento, todas las viviendas incorporadas al programa han sido objeto de actuaciones: un 61% ha requerido una reforma integral, un 30% una rehabilitación parcial y un 9% únicamente pequeñas actuaciones.

Alquileres entre un 15 y un 20 % inferiores al mercado

Los inmuebles rehabilitados se destinan a alquiler asequible para familias con ingresos ponderados de hasta 7,5 veces el IPREM. Los adjudicatarios abonarán rentas entre un 15% y un 20% inferiores a las del mercado y nunca destinarán más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler, según el Consistorio.

Como ejemplo, el Ayuntamiento ha presentado una vivienda de dos dormitorios y cerca de 60 metros cuadrados útiles en Puente de Vallecas, construida en 1964 y sometida a una reforma integral valorada en 30.900 euros, que permitirá alquilarla por un máximo de 836 euros mensuales, por debajo del precio de mercado en la zona.

La actuación ha incluido la redistribución interior de la vivienda, la renovación de instalaciones de fontanería y electricidad, la mejora de la eficiencia energética mediante nuevas carpinterías y el suministro de electrodomésticos sin coste para el propietario.

El Ayuntamiento destaca la seguridad que ofrece a los propietarios

Durante la visita, González ha defendido que ReViVa permite "movilizar inmuebles que permanecían vacíos y destinarlos a alquiler asequible", al tiempo que ofrece "seguridad y garantías" tanto a propietarios como a inquilinos.

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En este sentido, ha señalado que aproximadamente la mitad de los propietarios que participan en el programa renuevan la cesión una vez finaliza el periodo inicialmente pactado y ha destacado que la iniciativa resulta especialmente útil para personas que heredan una vivienda o para mayores que se trasladan a una residencia y desean conservar la propiedad obteniendo una rentabilidad sin asumir la gestión del alquiler.