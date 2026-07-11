Madrid abre la convocatoria de ayudas de 8,5 millones para proyectos de innovación en pymes

La Comunidad de Madrid ha abierto la convocatoria de ayudas dotada con 8,5 millones de euros para financiar proyectos de innovación impulsados por pequeñas y medianas empresas (pymes) tecnológicas con más de cinco años de antigüedad. Las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 17 de julio a través de la Sede Electrónica del Gobierno regional.

Impulsar la innovación y el crecimiento empresarial

Según ha informado la Comunidad de Madrid, estas subvenciones, gestionadas por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, buscan "impulsar el crecimiento empresarial, mejorar la productividad y reforzar su posición en el mercado a través de la tecnología y la innovación, así como favorecer la consolidación de proyectos que conllevan cierto riesgo tecnológico o industrial".

Las ayudas permitirán financiar gastos directamente relacionados con los proyectos, entre ellos los de personal, equipamiento, servicios de I+D y asesoramiento. También podrán cubrir otros costes de funcionamiento asociados, auditorías y costes indirectos de hasta un 15% del gasto de personal.

Ayudas de hasta 250.000 euros

La cuantía de las subvenciones dependerá de distintos factores, como el tamaño de la empresa —pequeña o mediana— y la naturaleza del proyecto, ya sea de investigación industrial, desarrollo experimental o estudios de viabilidad.

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La intensidad de la ayuda oscilará entre el 35% y el 70% de los costes subvencionables y podrá alcanzar un máximo de 250.000 euros por beneficiario. La concesión de estas subvenciones se realizará mediante el procedimiento de concurrencia competitiva.