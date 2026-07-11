Tragedia en Andalucía
Llegan a Madrid las muestras de las doce víctimas mortales de Los Gallardos (Almería)
Las muestras biológicas de los fallecidos en el incendio de Almería han sido enviadas a Madrid para su análisis genético y posterior identificación por parte de la Guardia Civil
Las muestras biológicas extraídas a las doce personas fallecidas en el incendio forestal originado en Los Gallardos (Almería) ya se encuentran en Madrid para su análisis genético y posterior identificación, según ha informado oficialmente la Guardia Civil.
Las muestras, que fueron trasladadas en helicóptero durante la tarde-noche del viernes desde Almería, han sido entregadas en la Dirección General de la Guardia Civil. Allí, los especialistas del departamento de Biología del Servicio de Criminalística se encargarán de realizar los estudios pertinentes para determinar la filiación de las víctimas.
En paralelo a este proceso técnico, fuentes próximas al caso han indicado que la policía judicial ya ha tomado muestras de ADN a los familiares desplazados a la zona para poder cotejarlas con los perfiles obtenidos de los restos mortales.
El objetivo de los investigadores, según estas mismas fuentes, es intentar completar todo el proceso de identificación a lo largo de este domingo para poder enviar los resultados al juez responsable de la instrucción. De este modo, se autorizaría que los allegados puedan hacerse cargo de los cuerpos.
Mientras concluyen estas labores, la conservación transitoria de los cadáveres está siendo gestionada por la UTE encargada de cubrir la zona de Levante, que engloba los partidos judiciales de Huércal-Overa, Vera, Purchena y Vélez-Rubio, entidad con la que se mantiene suscrito el contrato de prestación de servicios de transporte de cadáveres.
Asimismo, con el fin de garantizar la agilidad en los trámites derivados de la tragedia, se ha autorizado duplicar el turno de guardia en el Tribunal de Instancia de Vera, órgano judicial encargado de la investigación del siniestro. Las fuentes consultadas apuntan que, en caso de ser necesario, este apoyo se prolongará durante la próxima semana.
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mma/grc
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