SUCESOS
Un joven herido por arma blanca en la plaza de Lavapiés, en Madrid
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Un joven de 25 años ha sufrido este sábado una agresión por arma blanca en la plaza de Lavapiés, en Madrid, según ha informado Protección Civil y el servicio de Emergencias SAMUR, que le ha trasladado en estado grave al hospital Clínico.
Según estas fuentes, el joven, que recibió una herida por arma blanca penetrante en el hemitórax derecho, ha sido atendido por el SAMUR y Protección Civil en un local de la plaza de Lavapiés y, una vez estabilizado, ha sido trasladado al hospital con el código "trauma grave".
Los hechos ocurrieron sobre las 18:30 horas de este sábado y la policía de Madrid ha escoltado el convoy sanitario hasta el hospital.
- Ya publicadas las notas de corte de la Universidad Complutense de Madrid para el curso 2026/2027: descubre aquí si has entrado en la carrera
- Un perito madrileño apunta a 'carencias relevantes' en la tasación oficial de las joyas de Zapatero
- El precioso museo de Madrid que será gratis todo el verano: una casa palacio con jardín, arte del siglo XIX y una cafetería escondida
- El pueblo a 10 kilómetros de Móstoles donde se grabó 'Aquí no hay quien viva', 20 años después del final de la serie
- Notas de corte en la Universidad Autónoma de Madrid 2026/2027: estos los grados y dobles grados más difíciles
- Ni Medicina ni Ingeniería: este es el doble grado que exige un 13,715 en la Comunidad de Madrid
- Qué fue de Miguel Ángel Valero, la estrella de 'Verano azul' que cambió la televisión por enseñar ingeniería telemática en la universidad
- Así es Arroyo Culebro, el barrio madrileño que vio crecer a la joven promesa del tenis Rafa Jódar