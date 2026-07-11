Un joven herido por arma blanca en la plaza de Lavapiés, en Madrid

Un joven de 25 años ha sufrido este sábado una agresión por arma blanca en la plaza de Lavapiés, en Madrid, según ha informado Protección Civil y el servicio de Emergencias SAMUR, que le ha trasladado en estado grave al hospital Clínico.

Según estas fuentes, el joven, que recibió una herida por arma blanca penetrante en el hemitórax derecho, ha sido atendido por el SAMUR y Protección Civil en un local de la plaza de Lavapiés y, una vez estabilizado, ha sido trasladado al hospital con el código "trauma grave".

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Los hechos ocurrieron sobre las 18:30 horas de este sábado y la policía de Madrid ha escoltado el convoy sanitario hasta el hospital.