SANIDAD
El Hospital Enfermera Isabel Zendal acoge la presentación de la obra que narra la expedición de la vacuna de la viruela
Las historiadoras María y Laura Lara publican un libro sobre Isabel Zendal, figura esencial en la difusión de la vacuna de la viruela a principios del siglo XIX
La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha participado este sábado en la presentación del libro Isabel Zendal, la mujer que llevó la vacuna de la viruela al fin del mundo, escrito por las historiadoras y divulgadoras María y Laura Lara. El acto se ha celebrado en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, centro sanitario que lleva el nombre de la enfermera gallega.
El complejo hospitalario fue construido en 2020 como respuesta a la pandemia de covid-19 y supuso un hito de la sanidad pública madrileña al atender a pacientes afectados por el coronavirus durante la emergencia sanitaria.
La publicación reconstruye la expedición de 1803 en la que participó Isabel Zendal, considerada una figura clave en la difusión de la vacuna contra la viruela. A través de este episodio histórico, las autoras relatan una misión que contribuyó a extender la inmunización frente a una enfermedad infecciosa cuya erradicación se alcanzaría posteriormente a escala mundial.
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