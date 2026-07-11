Los "héroes" del ERICAM en los terremotos de Venezuela: "La capacidad de supervivencia a veces es increíble"

El pasado martes la lluvia deslució el homenaje que la Comunidad de Madrid pretendía ofrecer a las víctimas, los rescatistas y los voluntarios que vienen colaborando en tareas de ayuda y asistencia a Venezuela tras el doble terremoto que el pasado 24 de junio sacudió el país. Apenas unas decenas de venezolanos de la diáspora se acercaron a la Puerta del Sol tras la tromba que minutos antes había descargado por la capital y que obligó a cancelar el acto previsto. No hubo oración, no hubo música solemne, pero aun así los miembros del equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM) que se habían desplazado durante 10 días al país sí salieron a recibir el agradecimiento de los venezolanos allí reunidos, con la incertidumbre de no saber aún de parientes o amigos algunos, abatidos todos, que los saludaron entre aplausos y gritos de "¡Héroes!" y "¡Que Dios os bendiga!".

Un total de 44 miembros del ERICAM, 40 personas y cuatro perros, como remarcan algunos de sus integrantes, partieron al día siguiente de los seísmos y se desplegaron bajo el paraguas de coordinación internacional de Naciones Unidas en La Guaira, al norte de Caracas, en una de las zonas más afectadas. Los terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocasionaron el colapso de centenares de edificios. El número de víctimas mortales ya rebasa las 4.000. Durante más de una semana, los rescatistas madrileños, miembros del Cuerpo de Bomberos regional, de Emergencias del Summa 112 y unidades caninas, participaron en tareas de rescate y de coordinación de hasta 10 equipos de ayuda internacional en uno de los sectores asignados hasta su regreso el pasado sábado 4 de julio.

Entre ellos estaba Almudena Viñas, oficial del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y team leader o jefa de equipo de ERICAM en Venezuela. "Lo que encontramos fue un escenario catastrófico como se ha visto en las imágenes. Hablan por sí solas", explica ya de vuelta en Madrid.

Detalle de la mochila de Almudena Viñas. / DAVID RAW

Lo primero que hacen los equipos de coordinación en estas situaciones es una suerte de triaje para localizar y priorizar posibles zonas de trabajo. Así se señalan las zonas en las que hay posibles víctimas pero no están confirmadas, o si hay víctimas con vida se valora si pueden ser liberadas de entre los escombros en un espacio de tiempo de menos de 12 horas o de más de 12 horas.

"El siguiente paso, una vez se ha localizado el área de trabajo es enviar a los equipos para hacer una búsqueda más exhaustiva y localizar la ubicación exacta de dónde puede estar una víctima para hacer contacto con ella y, una vez se ha logrado, comienzan las tareas de rescate", prosigue Viñas. En esa búsqueda más exhaustiva es fundamental la intervención de la tecnología, pero también de las unidades caninas. Dos de los cuatro perros que han viajado a Venezuela estaban el martes en el acto de reconocimiento, uno de ellos con una pata vendada.

Escáneres, geófonos, drones...

Los rescatistas se han apoyado en escáneres y geófonos, una herramienta que detecta vibraciones y sonido y ayuda a ir acotando dónde actuar dentro de una zona de trabajo. También desde Madrid ha viajado entre los miembros de ERICAM un piloto de drones y se ha llevado un aparato desde Madrid. Tanto para el funcionamiento de los geófonos como para la intervención de los perros, para distinguir si los sonidos pueden provenir de una persona o de otra fuente, se precisa silencio, algo que puede resultar chocante en un escenario de tragedia, pero se acaba por conseguir. "Nos apoyamos en las fuerzas de seguridad locales para que nos ayuden a controlar ese escenario y poder trabajar en condiciones óptimas para que funcionen los instrumentos y los perros se puedan concentrar", asegura la bombera madrileña. "Y sí se consigue el silencio. En situaciones así todo el mundo tiende a colaborar y seguir las instrucciones de los rescatistas".

Edificio en el estado venezolano de La Guaira tras el terremoto del pasado 24 de junio. / DPA vía Europa Press

Entre las principales dificultades que han encontrado están las complicaciones para desplazarse. "Al final lo que más obstáculo nos supone es lo que no podemos llevar en el avión", aclara Viñas. Los equipos de rescate internacionales viajan desde origen con autosuficiencia de comida y bebida para las personas y los perros para siete días, las necesidades básicas van cubiertas. "En muchos sentidos somos autosuficientes, pero un vehículo no podemos llevarlo en el avión, el combustible que podemos llevar es muy limitado. Esas cosas logísticas son las que más nos complican. Pero eso es algo común a otros terremotos en los que ha actuado el ERICAM".

Para ella es el primer seísmo con el ERICAM, si estuvo en la dana de Valencia, pero el equipo está suficientemente engrasado en estos episodios: Haití, Chile, Lorca, en 2011, Turquía y Marruecos más recientemente, en 2023... "Cada catástrofe tiene su dificultad y sus circunstancias particulares, no son situaciones comparables", afirma. "Pero nos pasa también a diario con las emergencias, al final cada emergencia, también cada incendio, es un mundo".

Además de en Venzuela, Viñas ha estado con e ERICAM en la dana de Valencia. / DAVID RAW

A los obstáculos inherentes a operar en un escenario como el generado por dos terremotos de tan severa magnitud se unían en La Guaira el calor y la humedad. "El entorno es hostil, pero, al final, nos dedicamos a las emergencias, es nuestro día a día", apunta. Por el contrario, compartir idioma ha sido en esta ocasión un elemento a favor. Una circunstancia que fue determinante para el rescate de una mujer y sus dos nietos en los que han intervenido directamente miembros de ERICAM.

"Nos llegó la noticia a través de una red social y uno de nuestros equipos consiguió localizar a estas personas", relata Viñas. "La mujer no estaba atrapada bajo escombros pero sí se había quedado encerrada y no tenía posibilidad de salir por sus medios. No fueron labores de rescate muy duras ni muy extensas en el tiempo, pero sí colaboramos en poder evacuarla y transferirla a medios sanitarios".

Apoyo psicológico

Los miembros de ERICAM regresaron a Madrid el pasado sábado 4 de julio. En el ámbito de las emergencias se suele manejar el límite teórico de entre siete y ocho días para seguir localizando personas con vida, a partir de ahí se complica, pero no es un dato que se dé por cerrado. "La vida humana es impresionante", señala la bombera madrileña, reincorporada a su puesto en el parque de Coslada el pasado viernes tras la estancia con el ERICAM en Venezuela. "La capacidad de supervivencia que tenemos a veces es increíble".

En La Guaira, entretanto, se despliegan hospitales de campaña mientras se precisan estaciones de potabilización de agua y también ayuda monetaria. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguraba este jueves que se ha recuperado en un 96% el servicio de energía eléctrica en el estado y en un 84% la distribución de agua potable. En las zonas colapsadas se mantiene un servicio de agua con camiones cisterna.

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Frente a lo que los integrantes de ERICAM han dejado en Venezuela, está lo que se han traído. "Para los equipos que han estado sobre el terreno el contacto ha sido muy directo con los equipos locales, con las familias que están buscando a sus personas desaparecidas", tercia Viñas. Tras unos días de descanso, los rescatistas madrileños tiene ahora sesiones grupales con un psicólogo para descargar la tensión emocional que han cargado en la mochila. "También es importante que nos cuidemos nosotros, y en eso estamos ahora. Además del dolor que hemos vivido junto a la población allí, intentamos trasladar mucha fuerza y mucho ánimo para todo lo que queda, para ir recuperando poco a poco la normalidad".