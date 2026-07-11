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RUTA SENDERISMO

Un cordel montañoso separa dos valles en esta ruta de la Sierra Norte

La Vuelta a los Altos del Hontanar rodea un espolón de la Morcuera entre el valle alto del Lozoya, Canencia, pinares, robledales y puentes de piedra

La ruta, que puede realizarse a pie o en bicicleta, cuenta con un nivel de dificultad de 3 sobre 5 y un total de 867 metros de desnivel.

La ruta, que puede realizarse a pie o en bicicleta, cuenta con un nivel de dificultad de 3 sobre 5 y un total de 867 metros de desnivel. / Sendas y Montañas

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Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

Una línea montañosa se desprende de la Sierra de la Morcuera como un espolón dejando a un lado el valle alto del Lozoya y al otro, el valle de Canencia. Hablamos de los Altos del Hontanar, un relieve que separa de forma natural ambas formaciones y que cuenta con una de las rutas de senderismo más ricas en paisaje natural y patrimonio rural.

El camino, que arranca en Lozoya y que avanza por el fondo del valle hacia Rascafría cuenta con una clasificación de 3 sobre 5 en dificultad, y un desnivel total de 867 metros. Además, la distancia total recorrida será de 56,2 kilómetros por lo que si se desea hacer a pie se recomienda tomar las precauciones necesarias e hidratarse con frecuencia.

Ruta de la Vuelta a los Altos del Hontanar

Ruta de la Vuelta a los Altos del Hontanar / OpenStreetMap

Del valle al collado: un ascenso entre bosques y puertos

Pasando por Pinilla, Alameda y Oteruelo, el paisaje se mantiene ligado al río Lozoya con el valle como referencia constante. Ya desde Rascafría, el trazado continúa hacia el entorno del Monasterio de El Paular y cruza el Lozoya antes de internarse por un robledal. Después toma el camino de la Morcuera, un paso histórico que asciende bajo la sombra de la Cuerda Larga entre robledales y pinares. El recorrido gana altura.

El Monasterio de Santa María de El Paular, situado en Rascafría, data delaño 1930

El Monasterio de Santa María de El Paular, situado en Rascafría, data delaño 1930 / Monasterio de Santa María de El Paular

Ese ascenso conduce hacia el refugio de la Morcuera y, tras un tramo breve por carretera, enlaza con el camino que lleva al collado del Hontanar. Desde allí nace el cordal de los Altos del Hontanar hacia el norte, aunque la ruta continúa por pista hasta alcanzar el Puerto de Canencia. El relieve deja de ser solo paisaje y empieza a ordenar el itinerario.

El Puerto de Canencia es un paso de montaña situado a 1.524 metros de altitud

El Puerto de Canencia es un paso de montaña situado a 1.524 metros de altitud / Wikipedia

La bajada hacia Canencia cambia el tono del recorrido. El sendero desciende por un pinar donde aparecen ejemplares de tejo, antes de llegar al pueblo. Junto a la iglesia, el itinerario busca el Puente de Cal y Canto, que cruza el río de Canencia, y enlaza después con el camino de Lozoya entre muros de piedra seca.

Noticias relacionadas y más

El regreso vuelve a mirar al valle. El camino cruza el Lozoya por el puente medieval del Congosto, uno de los puntos más reconocibles de la ruta, antes de conducir de nuevo a Lozoya. Así se cierra una vuelta larga, montañosa y rural, construida alrededor de dos valles y de los pasos que durante años conectaron pueblos, caminos y cauces de la Sierra Norte.

El Puente del Congosto salva una garganta profunda y rocosa excavada por el río Lozoya

El Puente del Congosto salva una garganta profunda y rocosa excavada por el río Lozoya / Pasión por Madrid

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