La Comunidad de Madrid impulsa DataMad 2026 para fomentar el uso de los datos abiertos entre universitarios

La Comunidad de Madrid ha abierto el plazo de inscripción para participar en DataMad 2026, una competición tecnológica que busca impulsar el uso del catálogo regional de datos abiertos en el ámbito universitario. El evento se desarrollará entre el 5 y el 26 de noviembre y permitirá a los participantes diseñar soluciones basadas en información pública de la Administración autonómica.

La iniciativa está promovida por la Consejería de Digitalización, en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y la asociación Gaia-X España, especializada en el desarrollo de entornos seguros para el intercambio de datos.

El datathon está dirigido a estudiantes, profesionales y aficionados relacionados con la analítica, la estadística y la tecnología, que podrán competir de forma individual o en equipos. Los participantes deberán resolver desafíos reales mediante el análisis de grandes volúmenes de información procedente del Portal de Datos Abiertos de la Comunidad de Madrid, combinándola, si lo consideran necesario, con otras fuentes nacionales e internacionales.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 5 de noviembre y pueden formalizarse a través de la página web de la Universidad Rey Juan Carlos, donde también está disponible toda la información sobre la competición.

Proyectos con impacto social, económico o medioambiental

Durante el desarrollo de DataMad 2026, los participantes asistirán a sesiones de formación y trabajarán en la elaboración de un proyecto, estudio, aplicación o servicio con potencial para generar impacto económico, social o medioambiental. Para ello podrán aplicar conocimientos de matemáticas, estadística y analítica, además de utilizar herramientas avanzadas como la Inteligencia Artificial.

La competición concluirá el 26 de noviembre con la presentación de las propuestas ante un jurado integrado por especialistas en tecnología, ciencia de datos, organización de empresas y software libre.

Las iniciativas serán evaluadas en función del uso que hagan de la información pública de la Comunidad de Madrid, la viabilidad de la propuesta y su desarrollo mediante sistemas de código abierto, que permiten su utilización por cualquier ciudadano.

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Los proyectos ganadores recibirán un premio económico y, en el caso de los estudiantes universitarios, créditos de libre elección.