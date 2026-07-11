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La Comunidad de Madrid actualiza el reglamento del IMIDRA para reforzar la investigación y la innovación agroalimentaria

El nuevo decreto moderniza la normativa del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, amplía sus funciones e impulsa la formación y la transferencia de conocimiento al sector

La Comunidad de Madrid actualiza el reglamento del IMIDRA para reforzar su papel como referente en investigación e innovación agroalimentaria en España.

La Comunidad de Madrid actualiza el reglamento del IMIDRA para reforzar su papel como referente en investigación e innovación agroalimentaria en España. / Comunidad de Madrid

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Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

La Comunidad de Madrid actualizará el reglamento de organización y funcionamiento del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) con el objetivo de adaptar su estructura a la legislación vigente, reforzar su papel como organismo de referencia en investigación agroalimentaria y modernizar una normativa que permanecía sin cambios desde 1998.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha conocido esta semana el informe sobre el proyecto de decreto que regulará la organización y el funcionamiento del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA).

La iniciativa pretende adaptar el organismo a la legislación vigente y consolidar su orientación estratégica para fortalecer su papel en la investigación, la innovación y el desarrollo del sector agroalimentario y del medio rural.

Entre las principales novedades, el nuevo reglamento incorpora de forma expresa la formación como una de las funciones del Instituto, con el objetivo de impulsar la transferencia de conocimiento, la innovación y el desarrollo rural, agroalimentario y ambiental.

Además, el decreto reorganiza la estructura interna del IMIDRA para hacerla más ágil y eficiente y actualiza la regulación de su Consejo Asesor con el propósito de mejorar su representatividad y funcionamiento, en línea con los principios de buen gobierno, transparencia y participación institucional.

Refuerzo de la plantilla investigadora

La Comunidad de Madrid acompaña esta reorganización con medidas dirigidas a reforzar los recursos humanos del Instituto.

El Gobierno regional convocó el pasado año diez plazas de funcionarios del grupo A1, cuyo proceso selectivo se encuentra actualmente en fase de examen tras la celebración de la prueba el pasado 26 de junio.

Asimismo, prevé convocar a comienzos del próximo año otras diez plazas del grupo A2 y mantener la incorporación de personal investigador laboral. En 2025 se formalizaron 23 contratos de esta modalidad.

Conservación del patrimonio genético

El IMIDRA desarrolla diferentes programas de investigación y conservación de recursos genéticos agroalimentarios. Entre ellos destaca la colección de variedades de vid de la finca El Encín, en Alcalá de Henares, considerada la segunda más importante de Europa y la tercera del mundo, con cerca de 3.900 ejemplares.

El Instituto también custodia recursos genéticos hortícolas y forestales, incorporados recientemente a la Red Española de Bancos de Germoplasma.

En el ámbito ganadero, desarrolla programas de conservación y mejora de razas autóctonas a través del Centro de Selección y Reproducción Animal (CENSYRA) y de sus fincas experimentales. Estos trabajos incluyen la preservación de recursos genéticos, la aplicación de técnicas de reproducción asistida, la selección de ejemplares reproductores y la colaboración con asociaciones de criadores para mejorar la competitividad de las explotaciones.

Innovación gastronómica

El IMIDRA impulsa también proyectos de innovación alimentaria a través del Centro de Innovación Gastronómica (CIG), que próximamente se ubicará en el Mercado de San Fernando de Madrid.

Desde este centro se desarrollan iniciativas relacionadas con nuevos alimentos, fermentados, productos lácteos, legumbres, aceites, vinos y el aprovechamiento de subproductos agroalimentarios para obtener nuevos ingredientes y contribuir a reducir el desperdicio alimentario.

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La actividad se completa con programas de formación, demostraciones, catas y acciones divulgativas dirigidas tanto a profesionales del sector como a estudiantes de cocina y perfiles técnicos.

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