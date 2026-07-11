SUCESO EN MADRID
Un camión golpea dos señales en la A-5 y obliga a cortar dos carriles a la altura de Cuatro Vientos
Los Bomberos de Madrid han retirado un panel luminoso y continúan trabajando para desmontar una señal con riesgo de caer sobre la calzada, lo que provoca varios kilómetros de retenciones
Los Bomberos de Madrid permanecen desplegados en la A-5 para retirar una señal informativa que amenaza con caer sobre la calzada después de que fuera golpeada por un camión que circulaba con la pluma desplegada.
El incidente se ha producido sobre las 10:00 horas, a la altura del kilómetro 8 de la autovía, en sentido salida de Madrid, cerca del enlace con Cuatro Vientos, según ha informado Emergencias Madrid. La actuación está provocando varios kilómetros de retenciones para los conductores que abandonan la capital.
Hasta el lugar se han desplazado dos vehículos de mando y tres dotaciones de Bomberos. Los efectivos ya han retirado el panel luminoso afectado y continúan trabajando para desmontar la señal informativa de acceso a la vía de servicio de Cuatro Vientos.
En el dispositivo también participan agentes de la Policía Municipal de Madrid, que han cortado dos carriles de la A-5 para facilitar las labores de retirada de los elementos dañados y garantizar la seguridad durante la intervención.
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