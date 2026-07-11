El calor remite este domingo en Madrid, aunque las máximas aún llegarán hasta 36 ºC

Por primera vez en toda la semana, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no activará este domingo ningún aviso por calor en la Comunidad de Madrid, si bien las temperaturas máximas seguirán siendo altas y pueden alcanzar de forma puntual los 36 grados en los valles de los ríos del centro y sur de la región.

El descenso de las temperaturas máximas será generalizado, con entre 3 y 6 grados centígrados (ºC) menos que el sábado, mientras que las mínimas aumentarán en la mitad oriental, descenderán ligeramente en la Sierra y experimentarán pocos cambios en el resto de la región.

Habrá intervalos de nubes altas y de nubes de evolución, con probables cielos turbios por calimas. De madrugada, podría haber algún chubasco disperso en la mitad occidental de la Comunidad. Los vientos soplarán flojos y moderados de componente sur.

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Las temperaturas, en grados centígrados (ºC), previstas en algunas localidades de la región son las siguientes: