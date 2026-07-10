Veranos de la Villa regresa con otro concierto sorpresa: ¿cómo conseguir entradas gratuitas?

Con tantos festivales en verano, es difícil destacar y, más aún, convencer a los acompañantes que ir sin todavía conocer quiénes se presentarán vale la pena. Y aun así, Veranos de la Villa regresa con entradas gratis para una nueva edición con su tradicional concierto secreto que promete ser otro animado fiestón en el Patio Central del Centro de Cultura Contemporánea CondeDuque. Realmente, ya ha devalado una gran parte de su cartelera, nombres como Kiki Morente, Farruquito y Diana Navarro hacen parte de la programación más flamenca.

¿Cómo conseguir entradas para la actuación gratuita?

El concierto gratis y sorpresa se celebrará el próximo miércoles 15 de julio y durará unos 80 minutos. En concreto, se podrán adquirir el próximo jueves 9 de julio a las 12:00 horas entrando a su web oficial. Teniendo en cuenta la demanda, como para cualquier concierto reconocido, se recomienda tener la página web abierta con antelación.

Algo inesperado, el concierto sorpresa de Veranos de la Villa. / Cedida

En ocasiones anteriores han tomado el micrófono Vetusta Morla, Morgan, María José Llergo, Carolina Durante y Kiko Veneno, pero no se sabía que ellos serían los artistas hasta el mismo momento en que se subieron al escenario. En redes sociales se suelen hacer teorías, mencionando artistas como Amaia Romero, Pablo Alborán o Manuel Carrasco, pero no será nada seguro, hasta que llegue el momento decisivo.

Más allá de la actuación sorpresa

Los 40 Principales comenzaron la celebración el pasado 7 de julio con un homenaje a la canción del verano evocando éxitos que acompañaron el calor desde 1985 (cuando nació el festival), pero la fiesta sigue con tributos a Antonio Vega, Miles Davis, Édith Piaf y Phil Colins hasta el 29 de agosto. En total, la propuesta comprende 72 presentaciones en 14 distritos bajo la organización del Área de Cultura, Turismo y Deporte al ritmo de la zarzuela, el pop, el flamenco, el jazz, entre otros géneros.

Ya han tenido lugar varios eventos, pero todavía queda el montaje de la música de James Bond por parte de La Banda Sinfónica Municipal de Madrid, bajo la batuta de Jan Cober con Roko como invitada este 17 de julio. Siguiendo la misma senda, también habrá un homenaje sinfónico a ABBA en el parque Tierno Galván este 29 de agosto, a manos de la Orquesta y Coro de RTVE, bajo dirección de Raúl Benavent.

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Este viernes, se presentará Alain Perez y la Orquesta La Fiesta Tour, pero el fin de semana también tendrá espectáculos de calle, como los de Whatever Jazz Band Dixieland y de Fuman, el payaso músico viajero, que se extienden todo el mes.