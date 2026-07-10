Última oportunidad para disfrutar de WAH Madrid: la premiada experiencia musical y gastronómica se despide de los escenarios

Si lleva en Madrid mucho tiempo, seguramente habrá escuchado del WAH, una cosa que no queda muy claro si irá a sentarse a ver un musical con receso para comer, o cómo es esa tal "experiencia imperdible". Una confusión que, a pesar de ser el encanto mismo del evento, pueda hacer que muchos decidan aplazar la cita en el IFEMA, por lo que debe saber que esta será su última oportunidad.

Los madrileños tendrán hasta el 25 de julio para ir al espectáculo reconocido por segundo año consecutivo con el premio Travellers' Choice de Tripadvisor, lo que lo convierte en el 10% de las mejores experiencias del mundo. Además, es colaborador oficial del Gran Premio de España de Formula 1 en Madrid.

La esconografía y vestuario llamativo hace parte de la identidad de WAH Madrid / WAH Madrid

Lo de WAH Madrid nunca fue ser sencillo ni de esas cosas fáciles de tragar. Por el contrario, desde su escenografía 'punkera', colorida y futurista, el maquillaje dramático ya deja en evidencia que se trata de una experiencia diferente, un espectáculo que fusiona música en directo, interpretación, gastronomía y lo más performativo de esta unión. Cada vez que abre sus puertas, llena su gran Food Hall de espectadores que buscando comida, se encuentran con un estómago lleno y un teatro de emociones fuertes.

La premisa de la trama es una hipotética pregunta '¿Qué harías si prohibieran la música?'. Esta fue la decisión de la Nación Omega y, para WAH Madrid, aún en este mundo alternativo, la música pervive en la clandestinidad. En esta fiesta oculta podrá probar platos viajeros de diferentes cocinas del mundo y bailar al ritmo de los himnos de la historia de la música.

Una útima oportunidad

En una mezcla entre Broadway y un mercado, el primer tramo tiene lugar en el Food Hall, una gigantesca zona gastronómica de comida callejera con catorce estaciones, donde desfilan personajes insólitos y artistas que le dan la bienvenida a la audiencia, quienes serán los nuevos rebeldes. Se trata de todo un pabellón del IFEMA, así que el espacio no es problema para tener sobre la mesa suhi, baos, gyozas, hamburguesas, comida mexicana, jamón ibérico, quesos manchegos, ensaladas, wraps y hummus.

WAH Madrid también destaca por su gran oferta gastronómica / WAH Madrid

El segundo tramo da pie al escenario, que cuenta con tecnología de última generación para recrear las escenas y es donde más de 40 artistas protagonizas un espectáculo que recupera la historia de la música que marcaron figuras como Puccini, Guns & Roses, David Guetta, Paco de Lucía o Lady Gaga.

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Después llega el 'after', en La Catedral, con DJs, cócteles y actuaciones en directo que prolonga la fiesta hasta que cae el telón de la noche. Las entradas incluyen todas estas etpas y se pueden adquirir desde 44 euros, mientras que las opciones VIP van desde 97 euros. Dos sesiones diarias en horario matinal (13:30), en la que los niños menores de 12 años entran gratis los sábados y domingos, así como uno vespertino (19:30).