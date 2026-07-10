Ya publicadas las notas de corte de la Universidad Politécnica de Madrid para el curso 2026/2027: comprueba aquí si has entrado en la carrera que querías

Esta mañana los jóvenes madrileños con los móviles y ordenadores encendidos acumulaban más nervios de lo normal. Y es que pese a estar en plenas vacaciones de verano, hoy, viernes 10 de julio, las universidades madrileñas han publicado las notas de corte definitivas para el curso 2026/2027 revelando a los estudiantes si sus calificaciones les permitirán entrar en la carrera que querían, o si, por el contrario, tendrán que escoger otro camino.

Poniendo fin a una PAU en la que muchos estudiantes reclamaban la dificultad de los exámenes, las universidades madrileñas como la Universidad Politécnica de Madrid ya preparan sus aulas para acoger a los estudiantes que muy pronto iniciarán su etapa universitaria.

Notas de corte de la Universidad Politécnica de Madrid

Las notas de corte de la Universidad Politécnica de Madrid oscilan entre un 5 para las titulaciones con calificaciones más bajas como Ingeniería del Diseño Natural o Ingeniería Forestal y alrededor de un 13 para las carreras con las notas de corte más altas. Ocupan el podio las titulaciones de Ingeniería Aeronáutica (PARS) con un 13,468, Ingeniería Biomédica (PARS) con un 13,326 y Arquitectura (PARS) con un 13,136.

En el caso de aquellos alumnos que accedan desde otra carrera (licenciados, graduados o equivalentes), el acceso vendrá marcado por la nota media de su expediente universitario. En este segundo grupo las notas de corte más elevadas las obtienen Ingeniería Biomédica con un 9,01 y Arquitectura con un 8,96.

Notas de corte de la modalidad de Ciencias para el curso 2026/2027 en la Universidad Politécnica de Madrid / UCM

Notas de corte de la modalidad de Ciencias Sociales y Jurídicas para el curso 2026/2027 en la Universidad Politécnica de Madrid / UCM

Notas de corte de la modalidad de Ingeniería y Arquitectura para el curso 2026 2027 en la Universidad Politécnica de Madrid / UCM

Notas de corte de la modalidad de Ingeniería y Arquitectura para el curso 2026 2027 en la Universidad de Alcalá (2) / UCM

Notas de corte de la modalidad de Ingeniería y Arquitectura para el curso 2026 2027 en la Universidad Politécnica de Madrid (3) / UCM

Notas de corte para los Dobles grados y Grados conjuntos en el curso 2026/2027 de la Universidad Politécnica de Madrid / UCM

Notas de corte del Centro Superior de Diseño de Moda

Además, la Universidad Politécnica de Madrid cuenta con el Centro Superior de Diseño de Moda como centro adscrito, donde los estudiantes pueden cursar el grado de Diseño de Moda cuya nota de corte se ha mantenido en un 5,00 tanto para los estudiantes de la PAU como para los estudiantes que buscan acceder desde otra titulación.