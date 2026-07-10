PAU 2026
Ya publicadas las notas de corte de la Universidad Politécnica de Madrid para el curso 2026/2027: comprueba aquí si has entrado en la carrera que querías
La nota de corte más alta en la Universidad Politécnica de Madrid corresponde a la carrera de Ingeniería Aeronáutica con un 13,468 seguida de cerca por Biomedicina con un 13,326
Esta mañana los jóvenes madrileños con los móviles y ordenadores encendidos acumulaban más nervios de lo normal. Y es que pese a estar en plenas vacaciones de verano, hoy, viernes 10 de julio, las universidades madrileñas han publicado las notas de corte definitivas para el curso 2026/2027 revelando a los estudiantes si sus calificaciones les permitirán entrar en la carrera que querían, o si, por el contrario, tendrán que escoger otro camino.
Poniendo fin a una PAU en la que muchos estudiantes reclamaban la dificultad de los exámenes, las universidades madrileñas como la Universidad Politécnica de Madrid ya preparan sus aulas para acoger a los estudiantes que muy pronto iniciarán su etapa universitaria.
Notas de corte de la Universidad Politécnica de Madrid
Las notas de corte de la Universidad Politécnica de Madrid oscilan entre un 5 para las titulaciones con calificaciones más bajas como Ingeniería del Diseño Natural o Ingeniería Forestal y alrededor de un 13 para las carreras con las notas de corte más altas. Ocupan el podio las titulaciones de Ingeniería Aeronáutica (PARS) con un 13,468, Ingeniería Biomédica (PARS) con un 13,326 y Arquitectura (PARS) con un 13,136.
En el caso de aquellos alumnos que accedan desde otra carrera (licenciados, graduados o equivalentes), el acceso vendrá marcado por la nota media de su expediente universitario. En este segundo grupo las notas de corte más elevadas las obtienen Ingeniería Biomédica con un 9,01 y Arquitectura con un 8,96.
Notas de corte del Centro Superior de Diseño de Moda
Además, la Universidad Politécnica de Madrid cuenta con el Centro Superior de Diseño de Moda como centro adscrito, donde los estudiantes pueden cursar el grado de Diseño de Moda cuya nota de corte se ha mantenido en un 5,00 tanto para los estudiantes de la PAU como para los estudiantes que buscan acceder desde otra titulación.
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