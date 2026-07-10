Más plazas y una calificación más baja: el motivo por el que la nota de corte de Medicina en la Complutense ha bajado pese a ser la más demandada

Elegir carrera universitaria sigue siendo uno de los momentos más decisivos para miles de estudiantes madrileños. Cada verano, las notas de corte vuelven a marcar el acceso a los grados más competitivos y reflejan qué titulaciones concentran un mayor interés entre quienes buscan plaza en las universidades públicas de la región.

Este año, Medicina vuelve a situarse en el centro de todas las miradas, sin embargo, no es la carrera con la nota de corte más alta de Madrid. El que se lleva ese puesto es el doble grado en Matemáticas y Física en la Universidad Complutense de Madrid, con un 13,7 sobre 14.

El doble grado en Matemáticas y Física en la Universidad Complutense de Madrid se ha alzado como la carrera con la nota de corte más alta de toda la Comunidad de Madrid / EUROPA PRESS - Archivo

Medicina sigue siendo la carrera más demandada de Madrid

Medicina no tiene la nota de corte más alta, pero sí continúa siendo la más solicitada, especialmente en la Universidad Complutense, donde el aumento de plazas ha permitido rebajar ligeramente la puntuación necesaria para entrar

Esta carrera ha recibido 2.965 solicitudes en primera opción, muy por delante de Medicina en la Universidad Autónoma (1.194). Completan las cinco titulaciones más solicitadas por quienes la eligieron como primera preferencia Psicología en la Autónoma (1.119), Odontología en la Complutense (1.048) y Veterinaria, también en la UCM (1.041).

Si se tienen en cuenta todas las opciones marcadas por los estudiantes durante la preinscripción, Medicina vuelve a dominar con claridad. La Complutense acumula 5.775 solicitudes, seguida por Medicina en la Universidad Autónoma (5.495), la Universidad de Alcalá (5.132) y la Universidad Rey Juan Carlos (5.074). La quinta posición la ocupa Psicología en la Complutense, con 4.893 peticiones.

Odontología es una de las titulaciones más solicitadas por los estudiantes / Alberto Ortega - Europa Press

La nota de corte de Medicina baja tras ampliar las plazas

Una de las principales novedades de este curso es el descenso de la nota de corte de Medicina en la Universidad Complutense. El grado exigirá este año un 13,053 sobre 14, frente al 13,100 del curso anterior.

La bajada se explica por el aumento de la oferta. La Complutense ha incorporado 25 plazas más en Medicina para el curso 2026/2027, una decisión que ha permitido reducir ligeramente la puntuación necesaria para acceder a una de las carreras más competitivas de España.

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La vicerrectora de Estudiantes de la UCM, Rosa de la Fuente, ha destacado que el incremento de plazas en Medicina ha favorecido una ligera bajada de la nota de corte, mientras que la mayoría de las titulaciones mantienen cifras muy similares a las del pasado curso.