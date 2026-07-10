La Policía incauta 1.235 armas blancas en Madrid en el segundo trimestre, un 13% más que hace un año

La Policía Nacional intervino 1.235 armas blancas en la Comunidad de Madrid durante el segundo trimestre de 2026, un 12,99% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se incautaron 1.093, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Las dependencias policiales con mayor volumen de aprehensiones fueron la Comisaría de Distrito de Usera-Villaverde, con 161 armas intervenidas; Puente de Vallecas, con 115; y la Comisaría Local de Alcalá de Henares, con 102. A continuación se situaron las comisarías de Centro, con 74, y Carabanchel, con 67.

Los mayores incrementos porcentuales se registraron en la Sección de Metro de la Brigada Móvil-Policía en el Transporte, que pasó de intervenir 11 armas blancas entre abril y junio de 2025 a 29 en el mismo periodo de este año, lo que representa un aumento de cerca del 164%. También destacó Villa de Vallecas, donde las incautaciones crecieron alrededor de un 127%, al pasar de 15 a 34 armas, y Pozuelo de Alarcón, con un incremento del 125%, desde las cuatro intervenciones del segundo trimestre de 2025 hasta las nueve contabilizadas este año.

Aumentan los machetes y las navajas automáticas

Por tipología, la Policía Nacional ha destacado el incremento de los cuchillos o machetes de uso militar y sus imitaciones. Los agentes intervinieron 226 piezas de este tipo, frente a las 177 del mismo periodo de 2025, cerca de un 28% más. Las incautaciones de navajas automáticas también experimentaron un aumento significativo, del 68%, al pasar de 31 a 52 armas.

Entre abril y junio, la Policía Nacional desplegó además 18 dispositivos específicos de seguridad con motivo de las fiestas patronales y de distrito celebradas en distintos puntos de la región.

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Los agentes participaron, entre otros, en los operativos organizados durante las fiestas de San Isidro en la capital y en las celebraciones de Torrejón de Ardoz, Parla y Getafe, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y garantizar el mantenimiento del orden público. La Jefatura Superior de Policía de Madrid ha señalado que el balance refleja el trabajo desarrollado por los agentes para reforzar la seguridad en la Comunidad de Madrid.