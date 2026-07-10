La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

Es la primera canción que Luz Abril y María Lázaro, ex Trashi, ojo, editan como dúo. Y, sorprendentemente, lejos de continuar la senda de su antigua banda, se han marcado un debut interesantísimo. Rodeo es la puerta de entrada a un universo que, entre lo íntimo y lo sideral, gracias a una deliciosa percusión, está llamado a expandirse. Estamos, posiblemente, ante una de las apuestas más genuinas de la temporada. Vaporosa, sugerente, hipnótica. Un golpe de lo más efectivo sobre la mesa.