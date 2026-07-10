MÚSICA
La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana
Cada viernes, Pedro del Corral propone una particular selección para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Sólo hay que darle al play
'Rodeo', de Poster Boy
Es la primera canción que Luz Abril y María Lázaro, ex Trashi, ojo, editan como dúo. Y, sorprendentemente, lejos de continuar la senda de su antigua banda, se han marcado un debut interesantísimo. Rodeo es la puerta de entrada a un universo que, entre lo íntimo y lo sideral, gracias a una deliciosa percusión, está llamado a expandirse. Estamos, posiblemente, ante una de las apuestas más genuinas de la temporada. Vaporosa, sugerente, hipnótica. Un golpe de lo más efectivo sobre la mesa.
'Rugío de sentir', de Paco Pecado
Hay una luz mediterránea en Rugío de sentir que la hace altamente adictiva. Es, tal vez, una de las señas de identidad de Paco Pecado, un autor especialmente interesado en mimar los detalles. Sin embargo, aquí dicha destreza alcanza otro nivel. Es tal la belleza que derrama que, frente al ruido, con una letra de lo más cotidiana, invita a repensar las prioridades. Una oda vitalista que anticipa su próximo álbum, el segundo tras el atractivo Entre bodegas y ferias.
'Honey', de Luna Ki
El segundo elepe de Luna Ki, por fin, tras su poderoso debut en 2019, le hace justicia como autora. Los 15 cortes de Luna son 15 heridas cosidas lentamente, con ternura, a sabiendas de que la cicatriz nunca desaparecerá. Por primera vez, ha dejado fluir la sensibilidad que otras veces ha intentado maquillar. Se ha quitado complejos, tonteando con los ritmos urbanos y latinos al gusto. En directo será arrolladora. Ojalá se muestre tan auténtica sobre el escenario. Quienes la están esperando no buscan otra cosa.
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