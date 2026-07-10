La playa en Madrid que pocos conocen: perfecta para deportes náuticos y muy cerca del monasterio más antiguo de la Comunidad

En la Sierra Oeste madrileña, a poco más de una hora (65 kilómetros) de la capital, se alza un municipio que esconde un embarcadero, un antiguo monasterio cisterciense y dos playas, donde cualquiera se puede darse un chapuzón sin saber que se encuentra en alguna de las dos de las cinco zonas de baño autorizadas en toda la Comunidad. Solo hace falta seguir la 'carretera de los pantanos' (la M-501) para llegar a una de las cabeceras del embalse de San Juan, el único en la región donde se puede nadar y también navegar con motor.

Se trata de 14 kilómetros de orilla en el pequeño municipio de Pelayo de la Presa, que presume de tener una playa, mientras que la localidad colindante, San Martín de Valdeiglesias, cuenta con Bandera Azul en la su playa de la Virgen de la Nueva, la primera con esta distinción en la Comunidad. Además, tiene un parking para unos 200 vehículos, por lo que el acceso no es demasiado complicado. Dejar allí el vehículo es gratis de lunes a viernes, con un coste de un euro los fines de semana.

La playa sin aglomeraciones perfecta para deportes náuticos

Aspecto de la playa donde se puede dar un baño o hacer deportes náuticos / J. M. Aragón / EFE

La Playa El Muro debe su nombre a su cercanía con el muro de contención del embalse, ya que se extiende a lo largo de toda la barrera, pero se ensancha cuando se acerca al embarcadero y se estrecha en la orilla contraria. La constante son los pinos, que marcan el camino al agua, y el granito, que forma plataformas naturales para recostarse sin la incomodidad de la arena con vistas al embarcadero.

La M-957 conecta directamente con la playa, que se ubica entre San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa, en el pantano de San Juan, más conocido como el 'mar de Madrid', por sus 14 playas. Durante la temporada de baño (15 de mayo a 15 de septiembre) hay vigilancia y no se permite la música a todo volumen ni las sombrillas a poca distancia de cada una.

También hay una pequeña zona de camping, junto a las instalaciones del Real Club Náutico de Madrid. Si bien pueda parecer una actividad extraña, es perfecta para instalar la sombra y pasar ratos más largos. No es un ambiente masificado, pero también ayuda para alejarse de otros visitantes.

Los turistas son más bien pocos, suelen acudir familias que ya han tomado el hábito, algún velero fondeado o una lancha lejana. Son aguas calmadas para navegar sin muchas complicaciones, ya sea en kayak, hidropedal o una tabla de paddle surf y llevar sus cosas a otra playa más alejada.

Los visitantes pueden disfrutar de piragua, paddle surf o geocoaching en Pelayos de la Presa / Europa Press

Valle de las iglesias

Además, es el lugar ideal para comer un buen plato de garbanzos entre pinares oscuros y berrocales, pero comúnmente se le conoce como el 'Valle de las iglesias', debido a la concentración de ermitas y templos medievales que no paraban de aparecerse en los parajes.

Pero su origen se remonta al siglo XII, cuando respondía al nombre de Pelayos y todavía no existía ningún pantano. Siglos después, sus habitantes le adjudicaron un apellido, 'de la Presa', aunque seguramente no habría mucha discusión por ello porque, por ejemplo, a mediados del siglo XIX, su población apenas registraba 82 vecinos entre pastores y leñadores. Desde entonces, el censo se ha disparado, pues hoy la cifra es 40 veces mayor que en esa época.

El Monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias, construido en el año 1180 / Foto cedida por la Comunidad de Madrid

El antiguo monasterio que se vendió por 12 millones de pesetas

Muy cerca de esta playa embalse, a 3 minutos del antiguo monasterio de Pelayos, está el monasterio Santa María la Real de Valdeiglesias. No es reconocido por una particular trayectoria histórica, ni su estrecha relación con alguna figura importante, sino por la compra del arquitecto madrileño Mariano García Benito en febrero de 1974 al ver un anuncio en el diario ABC donde se anunciaba su puesta en venta por doce millones de pesetas.

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Es el monasterio más antiguo de lo que ahora es la Comunidad de Madrid. Fundado en 1150 sobre una antigua red de eremitorios visigodos y afiliado en 1177 a la Orden del Císter. Quizá por este bagaje, García Benito decidió salvarlo y donarlo al Ayuntamiento del pueblo para convertirse en una parada obligada para alargar el tardeo en el embalse perfecto para bañarse y hacer deporte náutico