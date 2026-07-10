Estas son las notas de corte de la Universidad Carlos III para el curso 2026/2027: ¿entras en la carrera?

La espera ha terminado para los estudiantes. Por fin, las universidades madrileñas han publicado las notas de corte para el acceso a las carreras. Complutense, Autónoma, Rey Juan Carlos, Politécnica, Rey Juan Carlos o Alcalá ya esperan la llegada de nuevos estudiantes a sus inmediaciones.

Los recién graduados de segundo de Bachillerato ya pueden consultar en la misma página web de la universidad en la que hicieron la PAU si han entrado o no a la carrera que querían. Ahora, si no te ha dado la nota por un par de décimas, recuerda que puedes acceder a las listas de espera y esperar a que te llamen.

Si te resulta más fácil mirar las notas de corte en un listado o simplemente eres un curioso que quiere ver qué tanto o tan poco han subido las calificaciones, ¡estás en el sitio adecuado! A continuación te dejamos un tablón de la Universidad Carlos III de Madrid para que eches un vistazo a las notas de las carreras de este año.

Estas son las notas de corte de la Universidad Carlos III de Madrid

De un 5 a un 13, las notas de corte y los grados que las acompañan son tan variados que lo que puede ser buena nota para unos, es el suplicio de otros. Carreras como medicina, ingeniería o matemáticas se llevan el premio a las más difíciles de entrar, con notas de corte que no suelen bajar del 13.

Ahora bien, a la hora de elegir una universidad, es innegable que muchos estudiantes se desplazan a Madrid. Si bien muchos buscan pasárselo bien y conocer a gente en el entorno de Ciudad Universitaria, otros buscan la excelencia.

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Notas de corte de la Universidad Carlos III de Madrid / UC3M

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La Universidad Carlos III es uno de los centros más elegidos por los alumnos con las notas de corte más altas para cursar los estudios gracias a su amplia oferta de carreras, dobles grados y localización clave en la capital. Además, está entre los primeros puestos en el ránking de las mejores universidades de España. Y tú, ¿cursarás tus estudios en ella?