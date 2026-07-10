NOTAS DE CORTE
Estas son las notas de corte de la Universidad Carlos III para el curso 2026/2027: ¿entras en la carrera?
Los recién graduados de segundo de Bachillerato ya pueden consultar en la misma página web de la universidad en la que hicieron la PAU si han entrado o no a la carrera que querían
La espera ha terminado para los estudiantes. Por fin, las universidades madrileñas han publicado las notas de corte para el acceso a las carreras. Complutense, Autónoma, Rey Juan Carlos, Politécnica, Rey Juan Carlos o Alcalá ya esperan la llegada de nuevos estudiantes a sus inmediaciones.
Los recién graduados de segundo de Bachillerato ya pueden consultar en la misma página web de la universidad en la que hicieron la PAU si han entrado o no a la carrera que querían. Ahora, si no te ha dado la nota por un par de décimas, recuerda que puedes acceder a las listas de espera y esperar a que te llamen.
Si te resulta más fácil mirar las notas de corte en un listado o simplemente eres un curioso que quiere ver qué tanto o tan poco han subido las calificaciones, ¡estás en el sitio adecuado! A continuación te dejamos un tablón de la Universidad Carlos III de Madrid para que eches un vistazo a las notas de las carreras de este año.
Estas son las notas de corte de la Universidad Carlos III de Madrid
De un 5 a un 13, las notas de corte y los grados que las acompañan son tan variados que lo que puede ser buena nota para unos, es el suplicio de otros. Carreras como medicina, ingeniería o matemáticas se llevan el premio a las más difíciles de entrar, con notas de corte que no suelen bajar del 13.
Ahora bien, a la hora de elegir una universidad, es innegable que muchos estudiantes se desplazan a Madrid. Si bien muchos buscan pasárselo bien y conocer a gente en el entorno de Ciudad Universitaria, otros buscan la excelencia.
La Universidad Carlos III es uno de los centros más elegidos por los alumnos con las notas de corte más altas para cursar los estudios gracias a su amplia oferta de carreras, dobles grados y localización clave en la capital. Además, está entre los primeros puestos en el ránking de las mejores universidades de España. Y tú, ¿cursarás tus estudios en ella?
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