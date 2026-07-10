Este precioso museo de Madrid se convierte en un refugio climático gratis en verano: con jardín, sombra y zonas de descanso

Madrid vuelve a enfrentarse a un verano marcado por las altas temperaturas y las alertas por calor extremo. Cuando los termómetros superan los 35 grados, encontrar un lugar donde refrescarse sin gastar dinero se convierte en una de las principales preocupaciones de muchos vecinos y visitantes de la capital.

Más allá de las piscinas municipales, los parques o los centros comerciales, la ciudad cuenta con una red de refugios climáticos repartidos por distintos espacios culturales. Uno de los más conocidos vuelve a abrir este verano y permite descansar, beber agua y resguardarse del calor de forma totalmente gratuita.

Más allá de las piscinas municipales, los parques o los centros comerciales, la ciudad cuenta con una red de refugios climáticos repartidos por distintos espacios culturales / CLEMENS BILAN / EFE

El Museo Reina Sofía vuelve a convertirse en refugio climático

Un año más, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía pone a disposición de los ciudadanos un refugio climático gratuito para hacer frente a las altas temperaturas.

El espacio está situado en el Jardín y una zona del Claustro del Edificio Sabatini, donde cualquier persona puede entrar para descansar del calor, sentarse durante un tiempo y acceder a un punto de agua sin necesidad de pagar entrada.

El objetivo de esta iniciativa es ofrecer un lugar fresco y seguro durante los episodios de temperaturas extremas, sumándose a la red de espacios culturales que cada verano funcionan como refugios climáticos en la ciudad.

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía pone a disposición de los ciudadanos un refugio climático gratuito para hacer frente a las altas temperaturas / Europa Press

Este año amplía su espacio para acoger a más personas

Como novedad, el Reina Sofía ha ampliado la superficie destinada al refugio climático para atender a un mayor número de personas. La nueva zona habilitada dentro del Claustro Sabatini incorpora espacios de descanso y un punto de agua, facilitando que cualquier persona pueda hacer una pausa durante las horas de más calor.

Así, el refugio climático permanecerá abierto con entrada libre en el siguiente horario:

Lunes, miércoles, jueves, viernes y sábados : de 10:00 a 21:00 horas.

: de 10:00 a 21:00 horas. Domingos: de 10:00 a 14:30 horas.

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Talleres gratuitos durante el verano

Además del espacio de descanso, el museo organizará actividades abiertas al público. Entre el 23 de julio y el 3 de septiembre, cualquier persona, independientemente de su edad, podrá participar en los talleres organizados junto al Museo Tentacular y la Asamblea de Museo Situado. La participación será gratuita y con acceso libre hasta completar aforo.