Majadahonda rendirá homenaje a Miguel Ángel Blanco en el XXIX aniversario de su asesinato por ETA: "Reivindicar su memoria es una obligación"

Majadahonda conmemorará este lunes, 13 de julio, el XXIX aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, el concejal del Partido Popular en Ermua que ETA mató en 1997. El Ayuntamiento ha organizado un acto institucional que se celebrará a partir de las 10:00 horas en la Rosaleda de las Víctimas del Terrorismo, presidido por la alcaldesa, Lola Moreno, y con la asistencia de representantes de la corporación municipal. “Miguel Ángel Blanco simboliza a todas y cada una de las víctimas del terorrismo, a los asesinados y a sus familias. Por eso, reivindicar su memoria es una obligación que exige claridad. Exige recordar que quienes formaron parte del entorno que amparó o justificó la violencia, o quienes aún no han asumido su injusticia, no pueden ser tratados como si nada hubiera ocurrido”, señala Moreno a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

La ceremonia se desarrollará en este espacio dedicado a la memoria de las víctimas del terrorismo con la presencia de los portavoces de los grupos políticos en el Consistorio. Estos serán los encargados de leer el manifiesto Tu legado nos compromete, promovido por la Fundación Miguel Ángel Blanco con motivo de este aniversario. A continuación, la alcaldesa intervendrá antes de la tradicional ofrenda floral en el monolito que recuerda a las víctimas del terrorismo.

Manifestación en contra del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, en 1997. / Rafa Rivas / AFP

“Los demócratas no podemos olvidar ni perdonar el dolor que causó un hecho tan injusto y cruel como fue el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Es importante que, por más tiempo que pase, sigamos unidos frente a quienes continúan hoy en día negando la verdad, y atacando la convivencia y el Estado de Derecho”. El acto incluirá también una oración en memoria de Blanco y el resto de víctimas, pronunciada por el párroco de Santa Catalina Mártir, Juan Francisco Pérez Ruano, así como un minuto de silencio. La ceremonia estará acompañada musicalmente por profesores de la Escuela Municipal de Música de Majadahonda, poniendo el broche a un homenaje que busca mantener vivo el recuerdo de quienes sufrieron la violencia terrorista.

Punto de inflexión

Con esta iniciativa, Majadahonda se suma un año más a los numerosos municipios españoles que recuerdan los acontecimientos de julio de 1997, considerados un punto de inflexión en la historia reciente de España. El asesinato de Miguel Ángel Blanco provocó una movilización ciudadana sin precedentes y dio lugar al denominado Espíritu de Ermua, convertido desde entonces en símbolo de la unidad democrática frente al terrorismo y de la defensa de la libertad. “Esta ciudad siempre estará al lado de los que sufren y frente a quienes pretenden erosionar nuestras instituciones y valores. El legado de las víctimas del terorrismo está muy presente como garante de nuestro futuro”.

El compromiso del municipio con la memoria se extiende también al ámbito educativo y cultural. La Biblioteca Municipal Francisco Umbral forma parte del proyecto Espacio Miguel Ángel Blanco, memoria de las víctimas del terrorismo españolas, impulsado por la Fundación Miguel Ángel Blanco, mientras que el IES José Saramago ha recibido una donación de libros para acercar a alumnos y profesores la historia de las víctimas del terrorismo y transmitir a las nuevas generaciones valores como la convivencia, tolerancia y respeto por la democracia.

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El recuerdo de Miguel Ángel Blanco también ha estado muy presente esta semana en otros municipios madrileños. Alcobendas celebró este jueves un emotivo homenaje en el Parque Víctimas del Terrorismo, donde la alcaldesa, Rocío García Alcántara, reivindicó la memoria de las 1.451 víctimas mortales de ETA y el legado del Espíritu de Ermua. Durante el acto, Marimar Blanco dio lectura al mismo manifiesto, mientras que el Ayuntamiento anunció que en 2027 la ciudad acogerá la exposición La Voz de las Manos Blancas y reforzará su apoyo a las asociaciones de víctimas, reafirmando así su compromiso con la memoria, la verdad y la defensa de los valores democráticos.