Tragedia en Andalucía
Madrid expresa sus condolencias a las víctimas del incendio de Los Gallardos: "Todo nuestro cariño y acompañamiento"
Tanto Isabel Díaz Ayuso como José Luis Martínez Almeida se han puesto a disposición de los afectados y servicios públicos andaluces tras el trágico suceso, que se ha cobrado la vida de 11 personas
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, han expresado sus condolencias a las familias de las por el momento once víctimas mortales del incendio que afecta desde ayer a Los Gallardos en Almería.
Díaz Ayuso ha mandado por X "todo nuestro cariño y acompañamiento a las víctimas del terrible incendio de Los Gallardos" y se ha puesto a disposición de los afectados y de los servicios públicos de Andalucía.
En declaraciones a la prensa en un acto de Boadilla del Monte, el delegado del Gobierno en Madrid también ha trasladado su "solidaridad y cariño" a los familiares y allegados de las víctimas del incendio.
Martín ha expresado también su reconocimiento a los efectivos que participan en las labores de extinción y emergencia.
La labor de la UME
En concreto, ha agradecido el trabajo de la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Guardia Civil, los bomberos forestales, las policías locales y el resto de los servicios implicados en la gestión del incendio.
Asimismo, el delegado ha calificado de "verdaderamente dramática" la situación provocada por el fuego y ha trasladado "toda la fuerza del mundo" a los servidores públicos que trabajan sobre el terreno para controlar el incendio, al tiempo que ha reiterado su apoyo a las familias afectadas.
También el alcalde de Madrid ha trasladado su pésame, en nombre del todo el Consistorio, a las familias de los fallecidos en el siniestro: "La ciudad de Madrid solidaria, siempre por excelencia, quiere mandar ese mensaje de cariño y de apoyo".
Once fallecidos
En declaraciones a los medios durante un acto, Almeida ha enviado "toda la solidaridad, el apoyo" de la ciudad de Madrid a los familiares de los once fallecidos en este incendio.
"Que sepan que estamos con ellos, que estamos desde luego con las familias, con los seres queridos de todos aquellos que han fallecido, con los de aquellos que están desaparecidos y que deben estar pasando momentos de angustia", ha manifestado Almeida.
Ante "la magnitud de la tragedia", la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado a todos los ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos y consells a guardar hoy viernes, 10 de julio de 2026, a las 12:00 horas, un minuto de silencio frente a sus instituciones en señal de luto, respeto y solidaridad con las víctimas, así como reconocimiento a todos cuantos luchan contra las consecuencias del fuego.
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