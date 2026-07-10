Madrid expresa sus condolencias a las víctimas del incendio de Los Gallardos: "Todo nuestro cariño y acompañamiento"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, han expresado sus condolencias a las familias de las por el momento once víctimas mortales del incendio que afecta desde ayer a Los Gallardos en Almería.

Díaz Ayuso ha mandado por X "todo nuestro cariño y acompañamiento a las víctimas del terrible incendio de Los Gallardos" y se ha puesto a disposición de los afectados y de los servicios públicos de Andalucía.

En declaraciones a la prensa en un acto de Boadilla del Monte, el delegado del Gobierno en Madrid también ha trasladado su "solidaridad y cariño" a los familiares y allegados de las víctimas del incendio.

Martín ha expresado también su reconocimiento a los efectivos que participan en las labores de extinción y emergencia.

La labor de la UME

En concreto, ha agradecido el trabajo de la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Guardia Civil, los bomberos forestales, las policías locales y el resto de los servicios implicados en la gestión del incendio.

Asimismo, el delegado ha calificado de "verdaderamente dramática" la situación provocada por el fuego y ha trasladado "toda la fuerza del mundo" a los servidores públicos que trabajan sobre el terreno para controlar el incendio, al tiempo que ha reiterado su apoyo a las familias afectadas.

La UME despliega 200 militares con 70 vehículos en el incendio de Los Gallardos.00 00 05 06.Imagen fija001 / .

También el alcalde de Madrid ha trasladado su pésame, en nombre del todo el Consistorio, a las familias de los fallecidos en el siniestro: "La ciudad de Madrid solidaria, siempre por excelencia, quiere mandar ese mensaje de cariño y de apoyo".

Once fallecidos

En declaraciones a los medios durante un acto, Almeida ha enviado "toda la solidaridad, el apoyo" de la ciudad de Madrid a los familiares de los once fallecidos en este incendio.

"Que sepan que estamos con ellos, que estamos desde luego con las familias, con los seres queridos de todos aquellos que han fallecido, con los de aquellos que están desaparecidos y que deben estar pasando momentos de angustia", ha manifestado Almeida.

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