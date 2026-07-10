Madrid acusa a la ministra Mónica García de actuar como candidata y reclama más financiación

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha acusado este viernes a la ministra de Sanidad, Mónica García, de estar más centrada en ejercer como candidata que en gestionar el Sistema Nacional de Salud, al tiempo que ha reclamado una financiación suficiente para las comunidades autónomas y la retirada del proyecto de Estatuto Marco, que considera "lesivo y regresivo".

Matute se ha pronunciado a su llegada al pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, una reunión en la que el Ministerio y las comunidades autónomas abordarán, entre otros asuntos, la financiación del Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria, la ampliación de la cartera común de servicios de salud bucodental, las medidas destinadas a mejorar la atención a pacientes con enfermedades raras y esclerosis lateral amiotrófica, y el manual de buenas prácticas en materia de eutanasia, cuya aprobación fue aplazada el pasado mes de abril.

Sin embargo, la responsable de la Sanidad madrileña ha situado en el centro del debate la reforma del Estatuto Marco del personal sanitario, cuya negociación las comunidades autónomas reclaman reiniciar desde el principio ante el rechazo expresado por profesionales, sindicatos y gobiernos regionales. "La ministra está haciendo de candidata, no sabemos si a la Comunidad de Madrid o a la Organización Mundial de la Salud, porque está inhabilitada para gobernar este Ministerio", ha afirmado Matute, quien ha reprochado a García que, mientras mantiene esa actitud, "las urgencias, las cirugías y los trasplantes continúan" y requieren tanto el esfuerzo de los profesionales como una financiación que, a su juicio, el Gobierno central no está proporcionando.

La consejera también ha dirigido sus críticas al presidente Pedro Sánchez y ha pedido tanto a él como a la ministra "que se pongan a trabajar en la sanidad, que viajen menos, que termine esta corrupción y que se vayan".

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la reunión del Consejo Interterritorial de Salud. / EFE/ Chema Moya

Rechazo común al Estatuto Marco

Matute ha defendido que las comunidades autónomas, con independencia de su signo político, han mostrado una posición común frente a la propuesta ministerial, después de que los responsables de Recursos Humanos de los servicios regionales de salud suscribieran este jueves un decálogo en el que ofrecen su experiencia para buscar una nueva solución y reclaman la retirada del texto actual.

Según ha señalado, la reforma ha recibido alrededor de 14.000 alegaciones, una cifra que, en su opinión, demuestra el amplio rechazo que ha suscitado y evidencia que el proyecto"“crea problemas donde no los hay". "Si la Ley de Farmacia recibió 400 alegaciones y se consideró una enmienda a la totalidad, imagínese lo que suponen 14.000", ha manifestado la consejera, quien ha insistido en que el Ministerio de Sanidad se encuentra "solo", sin el respaldo de los profesionales, los sindicatos ni las comunidades autónomas.

Matute ha vinculado este conflicto con la huelga médica anunciada para después del verano, que ha calificado como la mayor movilización indefinida de facultativos de la democracia, y ha acusado al Gobierno central de estar "destrozando" el Sistema Nacional de Salud "como un caballo de Troya desde dentro". A su juicio, al frente del Ministerio debería situarse un profesional que "ame la vida" y que ofrezca a las comunidades autónomas las herramientas necesarias para preservar el sistema sanitario, al que ha definido como "nuestro mayor tesoro".

Más recursos para el sistema sanitario

La consejera madrileña ha reclamado además una financiación "adecuada", no solo para aplicar cualquier reforma del Estatuto Marco, sino también para atender el conjunto de las competencias sanitarias y garantizar nuevos tratamientos y prestaciones. En este punto, ha lamentado que, según ha asegurado, no vaya a financiarse un medicamento necesario para algunos pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una decisión que ha calificado de "inadmisible".

Matute también ha pedido al Ministerio que detalle de forma "desglosada y pormenorizada" los 300.000 millones de euros adicionales que el Gobierno central afirma haber transferido a las comunidades autónomas, una cifra que la consejera ha puesto en duda y que, según ha denunciado, se utiliza para trasladar a los ciudadanos una imagen que no se corresponde con la realidad. "Es mentira. Miente la ministra y ha mentido el presidente del Gobierno cuando utilizan esa cifra para intentar hacer ver a los ciudadanos algo que no es", ha sostenido.

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Frente a ese dato, Matute ha asegurado que la información publicada por el Ministerio de Hacienda refleja que el presupuesto estatal destinado a Sanidad se ha reducido un 50% durante el último año, hasta situarse en torno a los 1.700 millones de euros, por lo que ha reiterado su petición al Ejecutivo central para que concentre sus esfuerzos en reforzar el Sistema Nacional de Salud.