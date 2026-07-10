El gasto por habitante en políticas sociales en la Comunidad de Madrid crece un 5,6 %

El gasto por habitante en políticas sociales (sanidad, educación y servicios sociales) ha crecido un 5,6% en cinco años en la Comunidad de Madrid hasta alcanzar los 2.699 euros, si bien sigue por debajo de la media española.

Así lo indica el último informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, hecho público este viernes, que revela una evolución territorialmente muy desigual en medio de un incremento global del 14,3 % en cinco años, de 2.908 euros en 2020 a 3.324 en 2025. En términos de cantidad absolutos, el crecimiento es del 18,5%, al pasar de 137.123 millones de euros en 2020 a 162.582 en 2025.

Frente al descenso registrado en Cataluña destacan las mejoras de Asturias (31,8 %), Extremadura (27,4 %), Navarra (26,5 %) y País Vasco y La Rioja (26,3 % ambas), superiores a su vez a las de Madrid (5,6 %) y Cantabria y Castilla y León (8,5 % las dos). En cifras absolutas, las diferencias en el gasto por habitante en políticas sociales entre comunidades van de los 2.699 euros de la Comunidad de Madrid a los 4.549 de Navarra o los 4.455 de País Vasco. Entre las comunidades de régimen común, el informe destaca los máximos de Extremadura (4.271 euros), Asturias (4.155 euros) y Cantabria (3.818 euros) y los mínimos de Castilla–La Mancha (3.316 euros), Cataluña (2.811 euros) y Madrid (2.699 euros).

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En sanidad, el gasto subió entre 2020 y 2025 en 6.906 millones de euros, un 8,8, con Asturias (30,8 %), Canarias (24,8 %) y Navarra (23,5%) a la cabeza frente a los descensos de Cataluña (12,9 %) y Murcia (3,5 %). Por otra parte, en educación, el conjunto de las comunidades autónomas gastaron en 2025 un 25,5 % más que en 2020, con los primeros puestos para la Comunidad Valenciana (42,6 %), Baleares (41,1 %) y La Rioja (35,2 %), frente a Cataluña (14,3 %), Galicia (16 %) y Madrid (16,6 %). Y respecto al resto de los servicios sociales, el presupuesto total en el período analizado ha aumentado en 7.188,7 millones de euros, un 75 %, por encima del cual están Baleares (80,6 %) y País Vasco (78,6 %), muy lejos de Aragón, que es la comunidad que menos ha aumentado (24,7 %).