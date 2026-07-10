Otro día de retrasos en la alta velocidad Madrid - Andalucía por "un posible robo de cable" en Toledo

Los trenes de alta velocidad entre Andalucía y Madrid acumulan retrasos este viernes debido a una incidencia en la señalización ferroviaria provocada por un posible robo de cableado en La Sagra, en la provincia de Toledo, según ha informado Adif a través de sus redes sociales.

Adif ha detallado que están trabajando para solucionar "a la mayor brevedad" esta incidencia, que también se vivió este pasado martes y el miércoles, en otras dos situaciones distintas.

De hecho, el gestor ferroviario explicó el pasado miércoles que en la última semana se había registrado un aumento de los robos de cable ferroviario, un total de nueve incidencias en todo el país "relacionadas con este tipo de actos vandálicos", tres de las cuales en el corredor sur de alta velocidad.

Así, incidió en que estos tres robos del corredor sur se concentraban en la misma zona: entre Urda (Toledo), Malagón (Ciudad Real) y Ciudad Real.

Afecciones entre Andalucía, Madrid y Toledo

De hecho, es entre la estación de Urda y la comarca de La Sagra donde se registra esta incidencia, que afecta a los trenes con destino o procedencia Andalucía y también en la línea Madrid-Toledo.

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Adif insistió en que en esta área y alrededores contaba con tres patrullas de vigilancia, aunque advirtió de que iba a reforzar los efectivos con otras dos patrullas adicionales, trabajando de forma coordinada con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para evitar unas acciones que "repercuten irremediablemente en cortes de circulación prolongados y molestias a los viajeros".

Fuente: El Correo de Andalucía