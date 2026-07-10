Conciertos gratis de Ramoncín, Santiago Auserón y Jaime Urrutia: así serán las Fiestas del Carmen de Vallecas

Del 12 al 19 de julio, Puente de Vallecas se vestirá de gala para celebrar a la patrona de su distrito, la Virgen del Carmen. En su honor, el Ayuntamiento ha anunciado una variada programación que incluirá ocho días de conciertos, actividades infantiles, la tradicional fiesta de la espuma y la mítica Batalla Naval, una de las citas más esperadas del verano vallecano.

Esta completa oferta de actividades se dará cita en el recinto ferial de la calle Payaso Fofó y convivirá con los actos religiosos en honor a la patrona, los tributos y las propuestas para toda la familia. Destacan la misa en honor a la Virgen del Carmen y su posterior procesión, que tendrán lugar a partir de las 20:00 horas del jueves 16 de julio en la Parroquia San Ramón Nonato.

Ramoncín, Santiago Auserón y Jaime Urrutia como banda sonora

Este año, la banda sonora de las Fiestas del Carmen de Puente de Vallecas tiene nombre y apellidos: Ramoncín, Santiago Auserón y Jaime Urrutia lideran una programación musical pensada para todos los públicos, con conciertos gratuitos, que prometen convertir las noches del distrito en una gran fiesta.

Así, el jueves 16 de julio a las 22:30 horas, Ramoncín dará rienda suelta a su rock urbano español para conmemorar los 50 años desde su primer concierto como parte del tour 'Celebración 50/70'. El viernes 17 de julio, a la misma hora, tomará el relevo Jaime Urrutia, fundador y vocalista de Gabinete Caligari, pero que llega a Vallecas con su carrera en solitario.

Jaime Urrutia, el fundador de uno de los grupos mas importantes de la movida madrileña llega a Vallecas con su carrera en solitario / Diario del Ayuntamiento de Madrid

El colofón final tendrá lugar el sábado 18 de julio con la actuación de Santiago Auserón, más conocido como Juan Perro. El alma de Radio Futura llega al barrio con las mejores canciones de su trayectoria y algunos temas nuevos de su más reciente proyecto.

Santiago Auserón, más conocido como Juan Perro llega con algunas de sus mejores canciones y temas de su nuevo proyecto / Diario del Ayuntamiento de Madrid

La Batalla Naval, un plan la "mar" de divertido

Organizado por la Cofradía Marinera de Vallekas, este año la Batalla Naval se celebrará bajo el lema "¡Mójate! Y desarma al fascismo", y su fecha oficial ya ha sido anunciada: el próximo domingo 19 de julio a partir de las 16:30 horas en el Bulevar de la calle Peña Gorbea.

Esta Batalla Naval es celebrada en el distrito Puente de Vallecas desde el año 1981 / Portal Vallecas

Tras la lectura del pregón en este bulevar, se dará el pistoletazo de salida para que la multitud de vecinos y varios camiones cisterna inunden las calles del distrito de Puente de Vallecas. El recorrido incluirá las calles de Puerto Alto, Martínez de la Riva, Monte Perdido, Arroyo del Olivar y Payaso Fofó.