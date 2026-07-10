La Comunidad de Madrid impulsa el transporte adaptado en taxi y VTC con ayudas de 2.000 euros: ya ha recibido unas 350 solicitudes

La Comunidad de Madrid ha recibido cerca de 350 solicitudes para acceder a las ayudas destinadas a sufragar parte de los costes del transporte adaptado en taxi y vehículos de transporte con conductor (VTC). La convocatoria está dotada con 600.000 euros y contempla subvenciones de hasta 2.000 euros por cada vehículo que haya realizado al menos 200 servicios adaptados entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha presentado este viernes el balance durante una inspección desarrollada en Majadahonda, coincidiendo con la aplicación de la nueva regulación autonómica del sector. "Nuestro objetivo es garantizar que todas las personas con movilidad reducida puedan disponer de un vehículo adaptado cuando lo necesiten", ha señalado Rodrigo.

Más vehículos accesibles en las grandes flotas

Las ayudas se complementan con el nuevo decreto que regula la actividad del taxi y los VTC en la región. La norma establece que las empresas con diez o más autorizaciones deberán disponer, como mínimo, de un vehículo accesible por cada diez licencias. El Gobierno regional pretende así aumentar de forma progresiva la oferta de transporte para personas con movilidad reducida y mejorar la disponibilidad de vehículos adaptados.

La regulación permite además que los taxis y VTC preparados para transportar a personas usuarias de silla de ruedas puedan operar con distintivo ambiental C, además de los ECO y CERO, lo que amplía las opciones de las empresas para incorporar este tipo de vehículos.

El decreto introduce también nuevos distintivos obligatorios con mayores garantías frente a manipulaciones y falsificaciones. Estos elementos facilitarán la identificación de los servicios urbanos e interurbanos, el reconocimiento de los VTC adaptados y las tareas de inspección. La norma regula igualmente las situaciones excepcionales de alta demanda, en las que el incremento de las tarifas no podrá superar el 75% sobre el precio base.

Cerca de 85.000 inspecciones en 2025

Durante la visita a Majadahonda, el consejero asistió a un dispositivo de control organizado junto con la Policía Local para comprobar el cumplimiento de la normativa y el correcto funcionamiento del servicio. La actuación se enmarca en el Plan de Inspección de la Comunidad de Madrid, por el que en 2025 se realizaron cerca de 85.000 controles, de los que 15.000 correspondieron a vehículos VTC.

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