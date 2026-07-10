Comienza la segunda era Mourinho: el portugués ya trabaja con la camiseta del Real Madrid en Valdebebas

Mourinho ya ejerce como nuevo entrenador del Real Madrid. El técnico portugués ha compartido en sus redes sociales su primera fotografía vestido con la ropa oficial del club y la ha acompañado de un mensaje tan breve como contundente: “Vamos”. Una declaración con la que transmite entusiasmo ante el comienzo de su nueva etapa en una casa que conoce bien.

El entrenador aterrizó este viernes por la mañana en Madrid y se desplazó directamente a la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Allí comenzará a preparar todos los detalles antes del arranque de la pretemporada, previsto para el lunes 13 de julio. Ese día regresarán al trabajo los futbolistas disponibles y se producirá el primer encuentro entre la plantilla y el nuevo cuerpo técnico.

Una pretemporada con pocos efectivos

El Real Madrid iniciará los entrenamientos con una plantilla muy reducida debido a la ausencia de los jugadores que todavía participan en el Mundial. Pese a ello, Mourinho comenzará a implantar su modelo de juego y sus primeros conceptos tácticos con los efectivos que tenga a su disposición.

Lunin, Trent, Asencio, Carreras, Huijsen, Camavinga, Gonzalo y Mastantuono serán, en principio, los únicos integrantes del primer equipo que podrán trabajar bajo las órdenes del portugués desde el lunes. Por su parte, Militao, Mendy y Rodrygo continúan con sus respectivos procesos de recuperación después de las lesiones sufridas durante las últimas semanas de la pasada temporada.

Noticias relacionadas

Aunque Mourinho comenzará a dirigir al equipo desde el inicio de la pretemporada, su presentación oficial como nuevo entrenador del Real Madrid no tendrá lugar hasta que finalice el Mundial.