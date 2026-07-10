Del 'Circo Lullaby' a los 'Sanfermines Chicos': descubre los cinco mejores planes para hacer con niños este fin de semana en Madrid

Miles de niños madrileños esperaban con ansia la llegada de las vacaciones de verano: poder dormir hasta tarde, disfrutar de la piscina, quedar con amigos, y, sobre todo, no tener que ir al cole o hacer deberes... ¿a quién no le gustaría este plan? En realidad, es posible que esta idea no resulte tan atractiva para sus padres, quienes ahora tienen la ardua tarea de buscar formas de mantenerles entretenidos hasta la vuelta a las aulas en septiembre.

Por suerte para los madrileños, este fin de semana esto no será un problema, y es que la Comunidad de Madrid se ha llenado de propuestas irresistibles para hacer en familia. Desde las visitas teatralizadas 'Nuevo Batán y el hilo el tiempo' y la ruta monumental 'El pájaro Pinto y la oveja Galiana' hasta los 'Sanfermines Chicos', el 'Circo Lullaby' y los espectáculos nocturnos de Torrejón de Ardoz, la región ofrece planes para todos los gustos y bolsillos.

'Nuevo Baztán y el hilo del tiempo'

El Centro de Interpretación de Nuevo Baztán vuelve a ofrecer durante el mes de julio sus emblemáticas visitas teatralizadas. El municipio de Nuevo Baztán, que fue el complejo industrial más innovador del siglo XVIII, busca contar su historia de la mano de dos personajes femeninos: la boticaria María de la Puente, y su amiga, María Francisca de Balanza, esposa de Goyenche.

Nuevo Baztán fue el complejo industrial más innovador de su época / VisitMadrid

María de la Puente, que ha conseguido elaborar una pócima para viajar en el tiempo, ha decidido ir al futuro en busca de un remedio para la grave enfermedad de su amiga, quien decide viajar con ella para averiguar si en el futuro, el complejo industrial que con tanto esfuerzo a levantado su esposo sigue manteniéndose en pie.

La boticaria María de la Puente viaja en el tiempo y acompaña a los visitantes a conocer Nuevo Baztán / Comunidad de Madrid

La actividad es completamente gratuita y apta para todos los públicos, aunque se requiere de inscripción previa en el teléfono 918 736 238 o a través del correo cinbaztan@madrid.org, donde se deberá indicar el nombre y los apellidos de los participantes, el número de plazas a reservar y un teléfono de contacto.

🔗 Las visitas son gratuitas y aptas para todos los públicos, aunque requieren de inscripción previa 📍 Centro de Interpretación de Nuevo Baztán, C/ del Arco, 1 📆 Sábado 11 y domingo 12 a las 12:00 horas

'Sanfermines Chicos' en Guadalix de la Sierra

"Uno de enero, dos de febrero, tres de marzo, cuatro de abril, cinco de mayo, seis de junio, siete de julio San Fermín... a Pamplona hemos de ir"... Esta canción ya suena a todo volumen en nuestro país tras el chupinazo que daba el pistoletazo de salida a las conocidas fiestas taurinas, pero, ¿y si te dijera que no hace falta ir a Pamplona para celebrarlos?

Los 'Sanfermines chicos' tendrán lugar del 7 al 14 de julio en Guadalix de la Sierra / Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra en Facebook

En Guadalix de la Sierra traen de vuelta una de sus semanas más esperadas del año, los 'Sanfermines Chicos', que del 7 al 14 de julio promete actividades para los más pequeños, diversión, emoción y un gran ambiente festivo. Todos los días desde las 20:30 se podrá disfrutar de los encierros infantiles con carretones, pañuelos, y sobre todo, muchas ganas de pasarlo bien.

Los pañuelos se repartirán después de los encierros con carretones / Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra en Facebook

Además, desde el Ayuntamiento se ha animado a los vecinos a traer sus propios carretones para sumar "un animal más" al evento, y, el lunes, al término del encierro, se celebrará la fase clasificatoria del segundo concurso de recortes infantil, cuya final proclamará al vencedor durante las fiestas patronales en el mes de septiembre.

📍 Plaza Consistorial, 1, 28794 Guadalix de la Sierra, Madrid 📆 Del 7 al 14 de julio a partir de las 20:30 de la tarde

El 'Circo Lullaby' para toda la familia

Esta divertida propuesta de circo contemporáneo llega a Madrid de la mano de la compañía Proyecto Kavauri. El 'Circo Lullaby' trae a Las Rozas la historia de dos jóvenes acróbatas y padres primerizos que, cuando no acude su niñera, se ven obligados a salir a escena con su bebé.

La obra de la compañía Proyecto Kavauri tiene una duración aproximada de 50 minutos / Las Rozas Turismo

Entre portes acrobáticos, báscula y otras situaciones delirantes, 'Circo Lullaby' promete un espectáculo lleno de humor, adrenalina y mucha ternura mientras tratan de conseguir que el pequeño se duerma. El show, que se dará cita el 10 de julio a las 20:30 horas es apto para todos los públicos y además, completamente gratuito.

🔗 La obra será completamente gratuita hasta completar aforo 📍 Auditorio Parque 1º de Mayo, Paseo de los Alemanes, s/n, distrito de Las Matas, Las Rozas, Madrid 📆 Viernes 10 de julio a las 20:30

Ruta monumental 'El pájaro Pinto y la oveja Galiana'

Desde el Ayuntamiento de Pinto en Madrid han incorporado a su programación cultural la ruta monumental 'El pájaro Punto y la oveja Galiana'. Esta ruta por la ciudad, pensada sobre todo para los más pequeños, recorrerá los edificios más emblemáticos de Pinto descubriendo su historia mediante el juego y la observación a modo de gincana.

La ruta monumental está pensada para familias con niños aunque también los mayores disfrutarán la experiencia / Ayuntamiento de Pinto

Aunque el encuentro requiere de inscripción previa a través de la página web del Ayuntamiento de Pinto, su asistencia es completamente gratuita. Este viernes 10 de julio, el grupo saldrá a las 20:30 horas desde el Convento de la Sagrada Familia e Iglesia de San José, regresando aproximadamente a las 21:30 horas.

🔗 La ruta requiere de inscripción previa y tendrá una duración de hora y media aproximadamente 📍 Punto de encuentro: Convento de la Sagrada Familia e Iglesia de San José, Calle de las Ursulinas (esquina Calle San José), 28320, Pinto 📆 Los viernes 10, 17 y 24 de julio. Desde las 20:30 hasta las 21:30 horas.

Espectáculos de luz, agua y sonido en Torrejón de Ardoz

El Parque Europa de Torrejón de Ardoz vuelve a consolidarse este verano como uno de los grandes referentes de ocio gratuito en la Comunidad de Madrid. Así, hasta el próximo 27 de septiembre, las noches de los fines de semana, este emblemático parque ofrecerá propuestas inmersivas para todos los gustos.

Los espectáculos de luces, agua y sonido podrán disfrutarse todos los viernes, sábados y domingos hasta el próximo 27 de septiembre / Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

Entre ellas, destacan los espectáculos de luces, agua y sonido que comenzará a las 22:30 horas, y que tendrán una capacidad para cerca de 700 espectadores. En su programación semanal se incluye el espectáculo 'Happines' los viernes, una nueva producción inédita inspirada en Eurovisión los sábados, y el show 'Locos x los 80' los domingos.