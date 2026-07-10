TRÁFICO
Atención conductores madrileños: estos son los 7 puntos clave del coche que no debes olvidar revisar antes de poner rumbo a las vacaciones de verano
Una revisión básica antes de iniciar el trayecto de vacaciones puede prevenir la mayoría de incidentes y garantizar la seguridad en carretera
Hoy, día 10 de julio y coincidiendo con el día de San Cristóbal, patrón de los conductores, la empresa de automoción Mobility ha querido advertir a quienes próximamente harán uso de sus vehículos particulares. Y es que con la llegada del verano, son muchos los madrileños que ya se preparan para desplazarse por carretera rumbo a las tan esperadas vacaciones estivales.
Así, durante estas fechas, las fuertes aglomeraciones en las principales vías y las altas temperaturas ponen a prueba a los vehículos, lo que, de acuerdo a los datos recabados por Mobility, aumenta las probabilidades de avería. Pero, ¿y si te dijera que la mayoría de incidentes que se producen durante estos viajes pueden prevenirse con una comprobación básica antes de iniciar el trayecto?
Neumáticos y frenos: los factores más determinantes
El estado de los neumáticos es uno de los factores más determinantes en la seguridad del vehículo. Por ello, es de vital importancia revisar la presión, el desgaste y posibles daños en las ruedas antes de recorrer largas distancias. También el sistema de frenado debe estar en perfecto estado antes de iniciar cualquier desplazamiento por lo que se recomienda revisar pastillas, discos y el nivel del líquido de frenos.
Sistema de refrigeración y aire acondicionados: claves en verano
Las altas temperaturas son uno de los principales retos de los desplazamientos en verano, y es que no solo ponen a prueba al motor, sino que también pueden afectar a la concentración del conductor durante el viaje. Por ello, se debe comprobar el nivel del líquido refrigerante y el correcto funcionamiento del sistema para evitar sobrecalentamientos, especialmente si el trayecto será prolongado o con carga elevada.
Batería, líquidos e iluminación: revisiones que evitan imprevistos
Aunque muchas veces se asocia el frío con problemas de batería, la realidad es que el calor también afecta a su rendimiento, y un fallo en este elemento puede dejar al vehículo inmovilizado sin previo aviso. Otros elementos como el aceite de motor, el limpiaparabrisas, la dirección asistida y las luces también son fundamentales para garantizar la visibilidad y la comunicación el resto de conductores.
Con esta lista, desde el sector pretenden insistir en la importancia del mantenimiento preventivo: “Una revisión básica antes de un viaje puede marcar la diferencia entre un trayecto tranquilo o una avería en el peor momento. La prevención sigue siendo la mejor inversión en seguridad”, apuntan desde Mobility.
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