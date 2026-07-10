La Aemet prevé que este fin de semana no será tan bochornoso y solo el sábado tendrá aviso amarillo por calor en Madrid

Este verano ha empezado con fuerza y los madrileños todavía sentirán el fantasma de la segunda ola de calor, que los persiguió durante la última semana. Si bien este sábado todavía habrá termómetros que alcanzarán los 38ºC, será la única jornada de este fin de semana en el que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) active avisos amarillos asociados al peligro bajo del calor.

Ya pasó lo peor

El fin de semana comenzará manteniendo la tendencia general de los últimos días con máximas cercanas a los 40ºC, por lo que las temperaturas serán superarán los 34ºC en la Sierra y los 36ºC en el resto de forma generalizada, aunque podrán alcanzarse los 38ºC en el corredor de Henares, al sur del Jarama y en la Vega de Aranjuez. De hecho, tanto Alcalá de Henares como Aranjuez presentarán termómetros localmente elevados y registrarán 39ºC.

La franja más calurosa, como siempre, será entre las 13:00 y las 20:00 horas, cuando permanecerá activado el aviso amarillo por calor. De igual forma, la primera jornada del fin de semana alcanzará los 30ºC hasta el mediodía, con una mañana que rondará los 24ºC. La noche del sábado al domingo hará fácil conciliar el sueño a los madrileños, pues a medianoche ya comenzará su descenso por debajo de los 30ºC.

Este fin de semana, el calor será soportable, a diferencia de la última semana / Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

Por su parte, este domingo traerá temperaturas mínimas en ligero ascenso, salvo en la Sierra, donde no se esperan cambios. Así, Aranjuez, Getafe y Madrid capital bajarán hasta los 23ºC, mientras que Alcalá de Henares y Navalcarnero lo harán hasta los 22ºC. La más bajá se registrará en Collado Villalba con 21ºC.

Al mismo tiempo, las máximas tendrán un ligero descenso alcanzado los 36ºC en Alcalá de Henares y Aranjuez. Un poco más por debajo, estarán Getafe, Madrid capital y Navalcarnero con 35ºC. A su vez, Collado Villalba registrará 21ºC.

Todavía más fresco parece que será el lunes, cuando la máxima será de 31ºC, pero el martes las máximas volverán a subir llegando a los 35ºC. Al rededor de esas cifras se quedará el comienzo de la próxima semana, en la que el índice ultravioleta máximo sigue siendo muy alto (9).

Gráfico de la evolución de temperaturas para los próximos días / Aemet

Si llueve, lo hará este domingo

Este sábado, predominarán los cielos poco nubosos con nubosidad de evolución en la Sierra, viento flojo variable, con tendencia al componente sur al final de la mañana e intervalos moderados sin descartar alguna racha fuerte ocasional. En este caso, la velocidad máxima será de 20km/h dirección sur durante la primera mitad de la tarde.

Un día después, este domingo, habrá ligera presencia de calima, así como intervalos de nubes medias y altas y nubosidad de evolución diurna, más abundante en la Sierra, donde no se descarta algún chubasco tormentoso. De hecho, la mañana tiene una probabilidad de chubasco de 15%, mientras que la tarde tiene 5%. Además, el viento será flojo de sur y sureste, más intenso en la segunda parte del día alcanzando los 15km/h componente suroeste.

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Gráfico de la probabilidad de precipitación para los próximos días / Aemet

Seguramente los próximos días serán secos, ya que la Aemet cifra en 0% la posibilidad de lluvia. Sin embargo, el jueves podrían caer gotas de agua en Madrid, pero la probabilidad todavía es de apenas 20%. En cualquier caso, se vienen jornadas más frescas cercanas a los 32ºC o, como mucho, de 36ºC, por lo que se puede decir que se ha superado la reciente ola de calor.