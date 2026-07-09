Así viven David Broncano y Silvia Alonso: playa, piscina y barbacoa a poco más de una hora de Madrid en el Pantano de San Juan

Tanto el humorista y presentador de 'La Revuelta', David Broncano, como su pareja, la actriz, Silvia Alonso, han construido su reconocida carrera en el ojo público, pero se niegan a que su trabajo les impida mantener su privacidad. En su lugar, han optado por limitar sus declaraciones, publicaciones en redes y alejarse del centro capitalino, tan lejos como Cebreros, municipio en Ávila, a poco más de una hora de Madrid.

Chalé de lujo en el 'mar madrileño'

El refugio para escapar del ruido de la ciudad tiene más de 500 metros cuadrados y está en la urbanización Calas de Guisando, en la zona del Pantano de San Juan donde las vistas desde la Sierra Oeste y el aire son envidiables. Este ecosistema se ha convertido en uno de los refugios preferidos en el verano, con sus 14km de playas que los madrileños lo han adoptado como su propio mar.

David Broncano y Silvia Alonso en 'La Resistencia' / Movistar+

Ni a Broncano ni a Alonso les gusta revelar muchos detalles de su vida, pero el presentador sí que bromea de vez en cuando con sus invitados desvelando algún detalle personal. Sin embargo, no es sabido si alguno disfruta particularmente del recreo, motos acuáticas, tablas de paddle surf, kayaks, pequeños veleros o de alguno de los deportes náuticos que se pueden hacer en este pantano, donde, más allá del baño y rodeado de pinares y dehesas, es el único embalse donde se permiten actividades de motor.

Por este valor paisajístico, sus enormes parcelas y mansiones valoradas en hasta dos millones de euros se han convertido en el destino escogido para muchos famosos y grandes fortunas atraídos por la seguridad privada que blinda su intimidad.

Fieles a su deseo de privacidad, no han compartido muchas imágenes del interior. Pero algunas filtraciones permiten develar varias plantas que encierran numerosos dormitorios y baños amplios, un salón con ventanales abiertos al paisaje, garaje y otras de las comodidades propias de este tipo de viviendas de élite, así como jardín privado, piscina y zona de barbacoa.

David Broncano en 'La revuelta' / RTVE

Patrimonio que no deja de crecer

Algunos expertos cifran esta operación inmobiliaria en casi dos millones de euros, apenas una de las propiedades de la pareja, que también ha adquirido una parcela colindante para ganar aún más metros de terreno, de tal forma que su fortaleza les permite disfrutar de un espacio exterior perfecto para reuniones sociales.

En la batalla de audiencias contra 'El Hormiguero', el programa de entrevistas de Broncano le ha permitido poner su nombre bajo otras propiedades, invirtiendo en dos áticos en el centro de Madrid, situados en un edificio de los años 40 con vistas a la Casa de Campo y al casco histórico. En total, se trata de 170 metros cuadrados y amplias terrazas.

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A 'La Revuelta' le queda mucho camino por delante, con varias temporadas en la cadena pública de televisión, ya que se quedará en la parrilla, al menos, hasta 2028, por lo que no se puede descartar que la pareja decida seguir ampliando este patrimonio inmobiliario.