La fuente histórica que vuelve a funcionar tras 10 años en el pequeño Versalles de Madrid: un espectáculo gratis a una hora de la capital

No hace falta escaparse fuera de la península para disfrutar de uno de los palacios más impresionantes. A poco más de una hora de Madrid, entre jardines barrocos, montañas segovianas y arquitectura palaciega, se encuentra uno de los conjuntos más singulares de Patrimonio Nacional.

Es un lugar donde, ahora, el agua se convierte en espectáculo y la historia sigue funcionando con la misma fuerza de hace tres siglos. Hablamos del Palacio Real de La Granja de San Ildefonso, conocido por muchos como el 'Versalles español', que este verano suma un motivo excepcional para visitarlo. Una de sus fuentes más emblemáticas vuelve a cobrar vida después de más de una década en silencio.

El origen del Palacio se remonta a 1721, cuando Felipe V, el primer Borbón en ocupar el trono español, adquirió una finca propiedad de los monjes jerónimos para levantar un palacio de retiro / Roberto Lazo

La Cascada de La Granja vuelve a funcionar con un espectáculo gratis

La gran protagonista será La Cascada, una de las piezas más llamativas de los jardines históricos del Palacio Real de La Granja. Su encendido inaugural tendrá lugar este jueves 9 de julio a las 17:30 horas y la entrada será gratuita hasta completar aforo.

La ocasión es especialmente especial porque La Cascada lleva más de diez años sin formar parte de los espectáculos de agua del Real Sitio. Su regreso convierte esta jornada en una de las citas culturales y turísticas más esperadas del verano para quienes buscan una escapada cerca de Madrid.

Un espectáculo de agua en el pequeño Versalles

El Palacio Real de La Granja de San Ildefonso, en Segovia, fue concebido como residencia de retiro para Felipe V, el primer rey Borbón de España. La influencia francesa se aprecia en sus jardines, en sus perspectivas monumentales y en ese aire escénico que recuerda al gran modelo europeo del barroco: Versalles.

Sus jardines reúnen 26 fuentes monumentales, muchas de ellas inspiradas en escenas mitológicas. El conjunto conserva su sistema hidráulico original, que sigue funcionando gracias al agua procedente de la montaña y a la fuerza de la gravedad, sin necesidad de motores modernos para generar sus juegos de agua.

Sus jardines reúnen 26 fuentes monumentales, muchas de ellas inspiradas en escenas mitológicas / GUÍA REPSOL

Fechas clave para ver las fuentes de La Granja

El primer encendido extraordinario será el 25 de julio, coincidiendo con Santiago Apóstol, a las 17:30 horas, con entrada general de 5 euros. El segundo tendrá lugar el 25 de agosto, festividad de San Luis, también a las 17:30 horas, con acceso gratuito y entradas solo en taquilla, según la información oficial de venta de entradas.

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Estas dos fechas permitirán ver en funcionamiento el gran conjunto de fuentes monumentales del Palacio Real de La Granja, incluida la recién restaurada Fuente de La Cascada Nueva.